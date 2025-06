Aldi, Penny und Co: Kunden müssen an der Kasse aufpassen – diese Fehler kosten bares Geld

Ein Einkauf bei Aldi, Penny & Co. kann schnell teurer werden, als du geplant hast.

Besonders bei loser Ware oder Rabattaktionen lohnt es sich, den Kassenbon an der Kasse genau zu prüfen. Zahlendreher oder Verzögerungen bei Systemupdates führen oft dazu, dass Kunden mehr zahlen, als nötig wäre.

Typische Abrechnungsfehler bei Aldi, Penny & Co.

Manche Preisaktionen starten montags, aber Kassensysteme von Aldi, Penny & Co. sind laut „chip.de“ nicht immer rechtzeitig aktualisiert. Dadurch bezahlst du gelegentlich den regulären statt des reduzierten Preises. Rechtlich kannst du es nicht einklagen, aber Kulanz der Mitarbeiter hilft oft. Ohne Nachweis über den Bon bleibt eine Rückerstattung jedoch schwierig.

Lose Waren wie Obst werden in Supermärkten via PLU-Code abgerechnet. Ein Zahlendreher kann aus einer Kiwi plötzlich einen teuren Granatapfel machen. Die Stiftung Warentest empfiehlt: „Bereits während des Bezahlvorgangs auf den Monitor an der Kasse achten und den Bon prüfen.“ Das spart Ärger und unnötige Zusatzkosten.

Was tun? Tipps für Aldi, Penny & Co.

Korrigiere Fehler direkt an der Kasse, rät die Verbraucherzentrale. „Nach dem Verlassen des Geschäfts sind Korrekturen deutlich schwieriger.“ Foto-Apps oder Bon-Scanner helfen, größere Einkäufe transparent zu kontrollieren. Besonders bei Rabattaktionen in Märkten wie Aldi, Penny & Co. schützt das vor unnötigen Kosten und langem Ärger.

Ein Einkauf bei Aldi, Penny & Co. muss nicht in Stress ausarten, wenn du aufmerksam bleibst. Prüfe deinen Kassenbon direkt vor Ort und sprich Fehler sofort an. Mit etwas Sorgfalt sparst du Geld und vermeidest Ärger. Am Ende zahlt sich ein genauer Blick auf jeden Fall aus – das lohnt sich immer!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.