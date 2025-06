Aldi und Lidl im Preissenkungswahn: Wer ist jetzt wirklich günstiger?

Im TV, im Radio und natürlich auch online – Aldi und Lidl rühren überall die Werbetrommel für ihre Preissenkungen. Lidl hat dafür sogar eine sogenannte „Spar-Hymne“ herausgebracht, in der Sarah Connor über die Preise des Discounters singt (hier mehr dazu).

Doch bei all dem Preissenkungswahn kann es schonmal passieren, dass Kunden von Aldi und Lidl den Überblick verlieren und sich berechtigterweise fragen: Wer ist jetzt wirklich günstiger?

Aldi und Lidl senken Preise: DAS müssen Kunden wissen

Die Discounter unterbieten sich aktuell gegenseitig, um ihre Kunden an sich zu binden. So verkündete Lidl, dass bei über 500 Artikel an der Preisschraube gedreht wurde. Bei Aldi Nord und Süd sollen es dieses Jahr gleich doppelt so viele Produkte gewesen sein.

„Focus“ hat nun die Preise verglichen und herausgefunden, wo die Produkte wirklich günstiger sind. Das Ergebnis: Aktuell spare man bei Grundnahrungsmitteln wie Zucker, Butter und vielen Molkereiprodukten eher bei Aldi. Bei Fleisch, Wurst und Getränken hingegen bei Lidl. Doch auch sonst gab es in dem Check interessante Informationen für Kunden.

Das müssen Kunden zu den Preisen wissen

Demnach seien Preisunterschiede von bis zu drei Cent regional möglich, da sowohl Aldi als auch Lidl ihre Preise bundeslandspezifisch anpassen.

Doch egal, ob in NRW oder anderen Bundesländern – in der Regel gilt: Wenn du auf beide Discounter setzt und sowohl die einen als auch die anderen Angebote nutzt, wirst du wohl am meisten sparen. Übrigens: Ein bestimmtes Produkt, das nahezu jeder zu Hause hat, könnt ihr jetzt auch in anderen Supermärkten und Discountern günstiger kaufen (>>> hier mehr dazu erfahren).