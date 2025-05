Sarah Connor: 20 Jahre nach dem Hymnen-Desaster tut sie es wieder

Millionen von Menschen sahen Sarah Connor dabei zu, wie sie vor rund 20 Jahren den Text der deutschen Nationalhymne falsch sang. Nun tut es die Sängerin erneut – und das in Kooperation mit einem Discounter-Giganten.

Mit gerade einmal 24 Jahren durfte Sarah Connor in der Allianz-Arena in München die deutsche Nationalhymne singen – doch das endete in einem regelrechten Desaster! Statt „Blüh im Glanze dieses Glückes“ sang sie „Brüh im Lichte dieses Glückes“ – puh! Doch mittlerweile kann die heute 44-Jährige darüber lachen.

Sarah Connor besingt günstige Preise von Lidl

Und sie schlägt aus dem Fauxpas jetzt sogar noch Kapital! Gemeinsam mit Lidl hat sie einen Spot aufgenommen. Mit der „Spar-Hymne für ganz Deutschland kündigt Lidl in Deutschland die größte Preissenkung seiner Geschichte an“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr als 500 Einzelartikel will der Discounter quer durch das Sortiment dauerhaft im Preis senken – einzelne Artikel regional um bis zu 35 Prozent, verspricht Lidl. Die Kampagne steht unter dem Motto „Einigkeit im Preis und Kaufkraft“.

Das sagt Sarah Connor zu dem Spot

„Eigentlich habe ich mir geschworen, nie wieder die Hymne zu singen. Dann bekam ich die Anfrage, dass Lidl einen einmaligen Spot für das DFB-Pokalfinale drehen will und fragt, ob ich dafür einen anderen Text auf die Melodie der Hymne singen und dabei zufällig noch ein Glas Brühe einkaufen würde. Ich fand das sehr lustig“, sagt Sarah Connor. Die neue Hymne mit der Sängerin läuft bundesweit im TV und auf Social Media.

