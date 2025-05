Aldi, Rewe & Co.: Kunden können etwas aufatmen – dieses beliebte Produkt wird günstiger!

Du gehst regelmäßig bei Aldi, Rewe und Co. einkaufen? Dann wirst du dort hin und wieder große Neuerungen feststellen. Das gilt nicht nur für das Sortiment, sondern auch für die Preise der Produkte.

Eine Neuerung dürfte dich und andere Sparfüchse positiv stimmen. Ein Produkt, das wohl nahezu jeder in den vier Wänden hat, wird bei Aldi, Rewe und Co. wieder günstiger. Doch was ist der Grund?

Aldi, Rewe und Co.: Dieses Produkt wird günstiger

Von der Preisanpassung betroffen ist das Olivenöl, wie der „Spiegel“ berichtet. In Spanien und Griechenland konnten offenbar wieder mehr Oliven geerntet und gepresst werden. Das führt wiederum zu sinkenden Preisen der Produkte.

Demnach habe das Olivenöl im September letzten Jahres bei Aldi noch 8,99 Euro gekostet. Das gilt zumindest für eine Flasche von „Bellasan“. Mittlerweile sei das Produkt ganze drei Euro günstiger.

Preisanpassungen bei Supermärkten und Discountern

Kunden von Aldi, Rewe und Co. dürften diese Entwicklung gerade aus einem Grund erfreuen: Zuletzt kletterten die Preise für Olivenöl ganz schön in die Höhe. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts konnte man vor allem letztes Jahr einen immensen Preisanstieg vernehmen.

Im März war das Olivenöl im Durchschnitt ganze 54,1 Prozent teurer als zur selben Zeit im Vorjahr. Das beliebte Produkt zum Braten ist allerdings nicht das Einzige, bei dem an der Preisschraube gedreht wurde. Bei Aldi betrifft die Anpassung insgesamt knapp 1.000 Stück (>>> hier mehr dazu lesen).