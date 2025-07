Mallorca-Polizei warnt Strandurlauber am Ballermann – „Gefahr für die Gesundheit“

Du planst deinen Mallorca-Urlaub und möchtest feiern, was das Zeug hält? Dann solltest du aufpassen! Denn die Policía Local hat eine Masche illegaler Straßenverkäufer aufgedeckt, die unschöne Folgen haben kann.

Am 13. Juli entdeckten Beamte in der Via Trasimè einen Straßenverkäufer, der Obst direkt auf dem Boden zubereitete und Getränke aus großen Kanistern in Gläser füllte – alles ohne hygienische Vorsichtsmaßnahmen. Standards zum Schutz der Gesundheit? Fehlanzeige! Die Polizei auf Mallorca warnt.

Mallorca-Polizei spricht Warnung aus

„Diese Praxis stellt nicht nur einen Verstoß gegen den Alkoholverkauf auf öffentlichen Straßen ohne Lizenz dar, für den der Verkäufer verwaltungsrechtlich angezeigt wurde, sondern birgt auch eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher“, so die Mallorca-Polizei in einem Schreiben.

+++ Auch interessant: Mallorca: Frau will in Palma Kaffee trinken gehen – und wird der Terrasse verwiesen +++

Denn das Ganze wird ohne jegliche Lebensmittelkontrollen durchgeführt. Du solltest dir also lieber zweimal überlegen, ob du in deinem Mallorca-Urlaub Produkte von Straßenverkäufern annimmst – gerade wenn es um Speisen und Getränke geht. Doch welche Folgen könnte ein Verzehr eigentlich haben?

+++ Passend dazu: Bei über 30 Grad! Mallorca-Urlauber kriegen das große Staunen in Palma – „Ich kann nicht mehr“ +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Folgen könnten dich treffen

Da die Produkte auf Mallorca ohne hygienische Standards oder Kontrollen zubereitet werden, drohen Lebensmittelvergiftungen durch Bakterien wie Salmonellen und Co. Auch Viren wie Norovirus oder Hepatitis A können über schmutzige Hände oder kontaminierte Lebensmittel übertragen werden. Besonders gefährlich sind selbst gemixte Getränke, die gepanschten oder zu hoch dosierten Alkohol enthalten können.

Hier mehr lesen:

So verlockend günstige Drinks oder frisches Obst auf der Straße auch wirken – sie können zu gesundheitlichen Problemen führen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf Mallorca lieber in offiziellen Bars, Restaurants oder zertifizierten Verkaufsständen konsumieren.