Aldi, Rewe und Co: Kunden blicken ins Schoko-Regal – sie sehen es sofort! „Unverschämt“

Schokolade hat ihre eigenen Regeln. Sie darf süß sein, manchmal auch scharf, aber eines sollte sie niemals tun: für schlechte Laune sorgen. Doch genau das passiert gerade – ausgerechnet bei Milka.

Denn das Traditionsunternehmen bringt im Juni eine neue Tafelschokolade in die Regale von Aldi, Rewe & Co (>>> wir berichteten). Die neue Sorte „Milka Extra“ mit rund 190 Gramm sorgt jedoch bereits jetzt für Wut unter den Instagram-Nutzern.

Aldi, Rewe & Co.: Neue Milka-Sorte ab Juni 2025

Neben den Klassikern Vollmilch, Haselnuss und Noisette könnte Milka mit den zwei neuen Sorten „Lotus Biscoff“ und „Karamell-Salz-Mandel“ für Jubel bei den Kunden von Aldi, Rewe & Co. sorgen. Doch davon ist nichts zu spüren, denn die neue Tafel sorgt schon jetzt für Aufruhr. In den Niederlanden liegt der Preis nämlich bereits bei 3,79 Euro. Und auch in Deutschland dürfte der süße Spaß nicht ganz billig werden.

Kein Wunder, dass die Kritik groß ist. So meckert eine Userin: „Die Preise sind so unverschämt geworden.“ Zudem motzt ein anderer Instagram-Nutzer: „Da verzichte ich lieber, lasse mich doch nicht nur noch ausnehmen!“ Ein anderer fügt hinzu: „Ab sofort werdet ihr von mir boykottiert!“ Ein weiterer Nutzer kritisiert: „Alter, 190 Gramm für 3,99 Euro? Euer Ernst?“

Die Freude über die neuen Sorten wird außerdem durch Erinnerungen an vergangene Preissteigerungen getrübt. So wurde die 100-Gramm-Tafel klammheimlich auf 90 Gramm geschrumpft, während der Preis stieg. Auch die XXL-Tafel verlor an Masse, aber nicht an Preis.

„Mogelpackung des Monats“: Milka löst extreme Kritik aus

Auf diese Täuschung der Verbraucher reagierte die Verbraucherzentrale Hamburg deutlich und ernannte Milka im Februar zur „Mogelpackung des Monats“. Die Begründung: weniger Inhalt, höherer Preis, und das Ganze auch noch gut getarnt. Kein Wunder, dass auch die Kommentare in den sozialen Medien mehr als kritisch ausfallen.

Ein Nutzer schimpft: „Ich kaufe keine Milka-Produkte mehr! Diese Abzocke mit den 90-g-Tafeln, den mittelgroßen Tafeln und den Großtafeln mache ich nicht mit. Der Verbraucher ist klüger, als ihr denkt.“

Und weiter: „Wenn ihr wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen seid, solltet ihr eine 100-g-Tafel nach altem Rezept zu einem vernünftigen Preis anbieten.“ Ein anderer meckert: „Meiner Meinung nach eine der schlechtesten und dreisten Marken überhaupt. Preiserhöhung bei gleichzeitiger Reduzierung der Grammzahlen.“

Ob die neue „Milka Extra“ nun ein Volltreffer oder nur ein teurer Luxus-Spaß wird, entscheiden letztlich die Menschen, die zugreifen – oder eben nicht.