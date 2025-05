Rewe, Kaufland und Co.: Nach Mogelpackung-Ärger – beliebte Schoko-Marke bringt DAS raus

Du gehst regelmäßig bei Rewe, Kaufland und Co. einkaufen? Dann könnten dir hin und wieder Mogelpackungen unter die Augen kommen. Das ist dann der Fall, wenn die Produkte weniger Inhalt aufweisen, als es den Anschein macht.

Du zahlst an der Kasse von Rewe, Kaufland und Co. also den gleichen Preis wie immer, bekommst allerdings plötzlich weniger geboten. Von einer Mogelpackung betroffen sind auch die Produkte einer beliebten Schoko-Marke. Jetzt bringt diese plötzlich ein Produkt heraus, das einige Kunden überraschen dürfte.

Rewe, Kaufland und Co.: Milka bringt DAS raus

Wie die Verbraucherzentrale berichtet, traf es Milka-Liebhaber gleich doppelt. Die Schokoladentafeln sollen gleichzeitig teurer und kleiner geworden sein. „Die Füllmenge sank von 100 auf 90 Gramm, während der Preis von 1,49 auf 1,99 Euro stieg“, bemängeln die Verbraucherschützer.

Doch jetzt führt Milka plötzlich eine neue Schokoladengröße ein, „Milka Extra“ sei demnach für Kunden von Rewe, Kaufland und Co. die „ein bisschen mehr wollen“, wird eine Mondelez-Sprecherin zitiert. Doch was heißt das für die Kunden?

„Milka Extra“ kommt auf den Markt

Milka hat damit eine Schokoladentafel mit einem Gewicht von 190 Gramm eingeführt. Auf der Website selbst gibt es die Produkte in fünf Sorten: Alpenmilch, ganze Haselnüsse, Karamell-Salz-Mandel, Lotus Biscoff und Noisette.

Die Auslieferung von „Milka Extra“ soll bereits begonnen haben. Kunden von Rewe, Kaufland und Co. können jetzt also die Augen offenhalten, denn die Schokoladentafeln könnten dort bald erhältlich sein. Ob sie gut ankommen und wie teuer sie sind, bleibt allerdings abzuwarten. (mit AFP)