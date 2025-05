Rewe, Lidl und Co.: Produkte fallen durch – was Kunden Schlimmes blühen kann

Butterkekse gehören für viele zum Standard in der Keksdose. Doch nicht jeder Keks ist so harmlos, wie er aussieht. Laut der Zeitschrift „Öko-Test“ stecken in jedem zweiten Butterkeks schädliche Stoffe wie Acrylamid oder Pestizide. 19 Produkte, darunter acht Bio-Butterkekse sowie elf konventionelle Produkte von Rewe, Lidl und Co., wurden untersucht.

Das Ergebnis des Tests ist ernüchternd: Einige Bio-Produkte weisen einen erhöhten Acrylamidgehalt auf. Dieser Stoff, der beim Erhitzen von stärkehaltigen Lebensmitteln entsteht, gilt in Tierversuchen als krebserregend und erbgutschädigend.

Rewe, Lidl und Co.: Pestizide und Zusatzstoffen in Butterkeksen

„Keinen einzigen konventionellen Butterkeks müssen wir wegen ‚erhöhter‘ Acrylamidgehalte kritisieren, unter den acht Bio-Produkten jedoch gleich vier“, berichtet „Öko-Test“. Bei konventionellen Keksen kommt ein Enzym zum Einsatz, das die Aminosäure Asparagin zerlegt. Dadurch entsteht beim Backen weniger Acrylamid. Allerdings wird dieses Enzym meist gentechnisch hergestellt und ist deshalb für Bio-Produkte nicht erlaubt. Verbraucher, die Produkte von Rewe, Lidl und Co. kaufen, entgehen diesem Risiko also.

Konventionelle Butterkekse sind dagegen stärker mit Pestiziden belastet. In allen elf konventionellen Produkten fand das Labor mindestens eine Pestizid-Spur, und viele wiesen bis zu vier verschiedene Stoffe auf. „Solche Mehrfachbelastungen sehen wir kritisch und quittieren sie mit Punktabzug, denn mögliche Wechselwirkungen der Spritzgifte sind in unseren Augen noch nicht ausreichend erforscht“ betont „Öko-Test“.

Auch der bekannte „Leibniz Original Butterkeks“ von Bahlsen schnitt nicht besser ab. Er erhielt lediglich die Note „befriedigend“. „Öko-Test“ bemängelte dabei den Einsatz von Phosphaten, die das Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle steigern können. Zudem wurde der Geschmack durch „unnötiges Aroma“ verfälscht. Alternativen, die bei Rewe, Lidl und Co. erhältlich sind, schnitten besser ab.

Das sind die Siegerprodukte

Bei acht getesteten Keksen lautet das Urteil „sehr gut“. Zu den besten zählen unter anderem der „Sondey Butterkeks“ von Lidl, der „Covo Butterkeks Klassik“ von Penny oder der „Jeden Tag Butterkeks“. Auch Bio-Produkte wie „Dm Bio Dinkel Butterkeks“ und „Dennree Butterkekse Dinkel“ überzeugten. Bei diesen Sorten können Verbraucher mit gutem Gewissen zugreifen. Für ein zufriedenstellendes Gesamturteil sollten jedoch weder erhöhte Pestizidwerte noch Zusatzstoffe enthalten sein.

Ob bei Bio-Produkten oder konventionellen Butterkeksen von Rewe, Lidl und Co. – der Test beweist, dass es auch sichere und gesunde Alternativen gibt. Verbraucher sollten daher bewusst auswählen und dabei auch auf Testergebnisse wie die von „Öko-Test“ achten.

