Kunden von Aldi und Lidl platzt nach Preissenkung der Kragen – „Verarsche“

Ende Mai verkündeten die Discounter-Ketten Aldi und Lidl erfreuliche Nachrichten für ihre Kunden: Mehrere Hunderte Produkte sollten ab sofort im Preis gesenkt werden. Doch nach Monaten anhaltender Preisanhebungen und allgemein gestiegener Kosten trauen Verbraucher dem Braten nicht so ganz.

Denn neben all der Euphorie lassen Kunden auch ihren Sorgen freien Lauf. Auf Social Media teilen Kunden von Aldi, Lidl und Co. ihre Ängste.

Aldi und Lidl senken ihre Preise

Lidl hatte bereits am Samstag (24. Mai) die „größte Preissenkung“ in der eigenen Discounter-Geschichte angekündigt. Seither wurden 500 Artikel aus fast allen Sortimentsgruppen im Preis reduziert und das regional bis zu 35 Prozent. Das konnte der größte Konkurrent Aldi natürlich nicht auf sich sitzen lassen und zog kaum vier Tage später nach mit über 90 Preisreduktionen. Und auch Norma senkte am Mittwoch (29. Mai) bei mehreren Hundert Artikeln die Preise.

Die Discounter begründeten diesen radikalen Schritt damit, dass die Verbraucher aufgrund der vielen Preissteigerungen zuletzt sehr belastet seien und nun eben wieder etwas entlastet werden sollten. Doch manche Kunden stehen dieser News eher skeptisch gegenüber.

Aldi und Lidl: Kunden reagieren skeptisch

Ist es bloße Gutmütigkeit oder doch ein Machtkampf um die Marktanteile unter den Discountern? Der Grund für die Reduzierungen ist den meisten im Netz gelinde gesagt egal. Sie hoffen einfach nur darauf, dass die Discounter ihr Wort halten werden. „Denn Zeit wird’s“, schreibt etwa ein Nutzer auf „X“.

„Ich glaube, das ist wieder Verarsche“, scheint eine andere Userin wenig optimistisch, „fällt man drauf rein, ist man drin im Laden und kauft ein. So geht das“, vermutet sie lediglich eine Masche hinter der Aktion. So will es auch eine Rewe-Kundin zuletzt erlebt haben. „Jaja, hat Rewe kürzlich auch groß posaunt. Dann war ein Artikel runter von 2,99 auf 2,49 und vielleicht 4 Wochen später wieder auf 2,79 hoch. Schild dran: dauerhaft im Preis gesenkt. NACH der erneuten Erhöhung. Verarschen kann ich mich ja alleine.“

Die Skepsis sitzt tief bei manchen Kunden, sie haben in den vergangenen Monaten einfach schon zu viele Preiserhöhungen erlebt, um einem so verlocken klingenden Angebot nicht zunächst zu misstrauen.