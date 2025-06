Action-Kunden verstehen nach App-Nutzung die Welt nicht mehr – „Ärgerlich“

Action hat sich in den vergangenen Jahren zu eines der beliebtesten Non-Food-Discounter in Deutschland gemausert. Neben Deko- und Haushaltswaren gibt es hier auch immer wieder neue coole Gadgets für den Alltag.

Mittlerweile können Action-Kunden das Angebot sowohl online als auch direkt per App auf dem Smartphone verfolgen. Dabei wirbt der Discounter mit noch mehr Vorteilen und sogar einem Gewinnspiel, bei dem man an einem Glücksrad dreht und ganz einfach Preise gewinnt. Doch das hakt offenbar ganz schön…

Action-App lässt Kunden verwirrt zurück

Auf Facebook merkt eine Action-Kundin an, dass sie in der App das Glücksrad nicht drehen könne. Auch anderen Usern ist das bereits untergekommen – viele von ihnen finden das ziemlich „ärgerlich“. Doch was sagt Action selbst dazu? Diese Redaktion hat da mal nachgehakt. Eine Sprecherin erklärt: „Wir überwachen den Betrieb unserer App, einschließlich der Funktion „Drehen & Gewinnen“, sehr genau. Uns sind einige Meldungen bekannt, dass Nutzer vorübergehend technische Probleme erleben.“ Vor allem zu „Spitzenzeiten“ treten diese Störungen immer mal wieder auf.

Grund dafür: Wenn die Plattform stark ausgelastet sei, könne es etwas länger dauern, bis die „Drehen & Gewinnen“-Möglichkeit in der App erscheint. Action hat den Fehler also auf dem Schirm und ist auch an der Sache dran. „Wir arbeiten derzeit daran, die Kapazitäten zu erweitern, um allen Nutzern ein möglichst reibungsloses Erlebnis zu bieten“, erklärt das Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion weiter.

Neben den oftmals eher negativen Schlagzeilen sorgte Action kürzlich auch für erfreuliche News – denn die Non-Food-Discounter-Kette wächst immer weiter. Mittlerweile gibt es Geschäfte in 13 Ländern und seit einiger Zeit auch in der Schweiz. Da kommt das Konzept offenbar richtig gut an. „Mit Rekordumsätzen am Eröffnungstag, die sich in den darauffolgenden Tagen fortsetzten, zeigt sich die Schweiz genauso vielversprechend wie die bestehenden Action-Länder“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung (mehr dazu hier).