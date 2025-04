Action: Hype-Produkt lässt Kunden ausrasten – „Wasss“

Ein Angebot bei Action hat es den Kunden dieser Tage wieder angetan. Dabei ist es weder etwas Neues, noch gibt es das Produkt nicht auch anderswo zu kaufen – zum Beispiel bei Penny oder Kaufland. Dennoch sorgt das Angebot für große Aufregung – und möglicherweise auch für einen Kundenansturm?

Auch Influencer auf Instagram teilen nun aufgeregt, was es da bei Action zu kaufen gibt. The hype is real!

Action verkauft Hype-Produkt

Nein, es geht nicht um die Dubai-Schokolade oder ihren Nachfolger, die Angel Hair-Schokolade. Dieser Hype schmeckt nicht süß, sondern brennend scharf. Genau, es geht um Buldak Ramen. Die Instant-Nudeln mit Geschmackspulver und feurig scharfer Soße sind mittlerweile überall in Deutschland angekommen und jetzt auch bei Action.

Auch interessant: Action wirbt für beliebtes Produkt – doch Kunden gehen auf die Barrikaden: „Finger weg!“

Sie kommen in verschiedenen Schärfegraden, einer heißer als der andere. Klar, dass sich einige das Probieren der schärfsten Sorte gleich als Herausforderung auf den Zettel schreiben. Doch Vorsicht! Das ist wirklich nichts für schwache Mägen. Und dennoch findet das Angebot genügend Abnehmer – auch bei Action.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Action verkauft Buldak Ramen zu Wahnsinns-Preis

Auf Facebook macht die Nachricht die Runde. Buldak Ramen für nur 99 Cent? Nichts wie hin! Tatsächlich gilt das Angebot aber schon seit Anfang der Woche (21. April), weshalb es in manchen Filialen bereits vergriffen ist, wie einige Kunden im Netz bemerken. Ander hatten noch nicht einmal etwas davon mitbekommen. „Wasss“, kommentiert eine Nutzerin ein entsprechendes Video auf Instagram.

Mehr News:

Allerdings sorgt das Angebot nicht bei allen für Jubel. „So gehypt, aber leider total ungesund!“, beschwert sich eine Nutzerin ebenfalls unter dem Video. „Voller Konservierungsstoffe, künstlicher Aromen und extrem viel Salz. Kann auf Dauer echt gesundheitsschädlich sein, ich würde davon abraten“, meint sie. „Nicht alles, was trendy ist, ist auch gut für den Körper.“