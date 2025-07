Lidl sorgt für Bargeld-Hammer und führt neue Kassen ein – DAS ändert sich für Kunden

Immer wieder gibt es Änderungen bei Lidl, Kaufland und Co., die Kunden anlocken sollen. Jetzt hat die Discounter-Kette eine Neuerung vorgestellt, die das Einkaufserlebnis vieler Kunden auf den Kopf stellen wird.

Die Discounter-Kette Lidl baut komplett neue Kassen ein, bei denen sich in Zukunft einiges ändern wird. Nicht nur die Self-Checkout-Kassen bekommen ein Makeover, sondern werden außerdem von neuen bedienten Servicekassen im Selbstbedienungsbereich unterstützt.

Lidl: Das ändert sich an den Kassen

Durch den Ausbau der Self-Checkout-Kassen können Kunden in Zukunft sowohl mit Karte, als auch bar beim Self-Checkout bezahlen. Das war bisher nicht möglich. Und das ist noch nicht alles, denn Lidl möchte außerdem bediente Servicekassen im Selbstbedienungsbereich integrieren. Doch was bedeutet das für Kunden?

Die neuen Bedienkassen sollen den Einkauf für Kunden erleichtern. Die Kassen sind ohne das klassische Kassenband direkt in der Self-Checkout-Zone integriert und „ergänzen den bestehenden Bereich sinnvoll“, so eine Lidl-Mitarbeiterin zur „Lebensmittel Zeitung„. Kunden sollen an den neuen Kassen unter anderem Retouren abwickeln oder Artikel, die aus Sicherheitsgründen nur durch Mitarbeiter herausgegeben werden, kaufen können.

Die Testphase läuft noch

Sowohl Kunden als auch Discounter profitieren von dem neuen System. Die Servicekassen geben den Mitarbeitern mehr Zeit für andere Aufgaben und außerdem die Möglichkeit, an einem festen Arbeitsplatz zu sitzen. Zudem werden lange Schlangen an den „normalen“-Kassen vermieden und die Kassenaufsicht soll schneller eingreifen können.

Die neue Barzahlung an den Self-Checkout-Kassen soll über einen technischen Umweg funktionieren: Die digitalen Bons werden vom SCO-Terminal an die Servicekassen übertragen, an denen du dann bar bezahlen kannst. Aktuell läuft der Prozess erst in einigen Filialen als Testphase. In anderen Ländern läuft die Datenübertragung allerdings bereits. Hier können Kassenaufsichten die Bons direkt an den Servicetisch senden.