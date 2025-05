Action auf der Überholspur – HIER sorgt der Discounter für neue Rekorde

Action hat es in kürzester Zeit geschafft, die Herzen von Millionen von Kunden im Sturm zu erobern. Vor allem die niedrigen Preise und das breite Produkt-Sortiment reichen für viele als Argumente aus, dem Non-Food-Discounter regelmäßig einen Besuch abzustatten.

Selbst die Discounter-Konkurrenz kann da nur staunen. Spätestens nach diesem Bericht, den Action selbst veröffentlichte, klappt Lidl, Penny und Co. die Kinnlade herunter.

Action auf dem Vormarsch

Ursprünglich kommt die Unternehmens-Kette Action aus Enkhuizen in den Niederlanden. Doch auch in Deutschland hat sich der Non-Food-Discounter mit mittlerweile über 585 Filialen (Stand 2024) ordentlich breit gemacht.

Mittlerweile gibt es Geschäfte in 13 Ländern. Jetzt will Action auch die Schweiz erobern! Dafür wurde am 5. April die erste Filiale in Bachenbülach bei Zürich eröffnet. Schon nach dem ersten Monat ist es mehr als deutlich zu sehen.

Zahlen sprechen deutliche Sprache

Denn Action stieß in der Schweiz auf ein überwältigendes Kundeninteresse. „Mit Rekordumsätzen am Eröffnungstag, die sich in den darauffolgenden Tagen fortsetzten, zeigt sich die Schweiz genauso vielversprechend wie die bestehenden Action-Länder“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Deshalb hatte sich Action zeitnah dazu entschlossen, gleich noch zwei weitere Filialen in der Schweiz zu eröffnen. Im Herbst dieses Jahres soll dann auch der erste Markt in Rumänien aufmachen.

Die Zahlen, die Action in diesem Zusammenhang im Netz teilte, sprechen für sich: Daraus geht ein Anstieg des Nettoumsatzes des Non-Food-Discounters Action im Vergleich zum

Vorjahresquartal um 17,2 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro aus dem ersten Quartal 2025 hervor. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum lag bei 6,2 Prozent. Action begrüßt jede Woche durchschnittlich 19,7 Millionen Kunden, 2,9 Millionen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.