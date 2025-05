Action bietet Garten-Produkt an – Kunden nehmen Reißaus: „Nein danke“

Da hat Action nicht unbedingt einen Volltreffer gelandet! Der Non-Food-Discounter gewann in den vergangenen Jahren ziemlich an Popularität bei den Deutschen. Vor allem mit seinem großen Angebot an Haushaltsprodukten und Deko-Waren überzeugt er viele Kunden.

Doch in letzter Zeit sind Action-Liebhaber etwas enttäuscht von dem Einzelhändler. Entweder sind angekündigte Angebote erst viel später in der Filiale oder erst gar nicht zu kaufen (wir berichteten). Nun gibt es ein neues Thema, über das sich Kunden aufregen…

Action-Kunden sind enttäuscht

Auf Instagram wirbt Action für ein Produkt, das vor allem den Balkon oder die Terrasse verschönern soll. „Grün, ganz ohne Stress! Für diese Hecke braucht man keinen grünen Daumen“, schreibt der Discounter zu einem kurzen Clip, in dem die grüne Plastik-Matte vorgestellt wird. Viele User sehen dieses Deko-Element aber etwas kritisch.

+++Action wirbt für Produkt – Kunden gehen auf die Barrikaden: „Finger weg!“+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Ich rieche das Plastik schon“ oder „Sorry, aber noch mehr Plastikkram, der irgendwann in den Müll fliegt und niemals verrottet – nein danke! Kommt mir nicht ins Haus. Bei mir nur echte Natur!“, echauffieren sich unter anderem zwei Nutzer. Ein andere wirft noch mal einen anderen Blick darauf – bringt es aber ähnlich auf den Punkt. „Klar, optisch nicht schlecht, aber es gibt für die Natur ohnehin zu wenig Lebensraum, gerade für Insekten wie Bienen. Daher finde ich so was vorzuschlagen nicht mehr so ganz zeitgemäß“, schreibt dieser Kunde.

Mehr News:

Action selbst reagiert auf die Kommentare eher belustigt. „Hallo, ein wenig Natur zu Hause“, schreibt ein Mitarbeiter ironisch mit einem Zwinker-Smiley zu einem User-Kommentar. Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass Action bei seiner Kundschaft so polarisiert. Erst kürzlich wollte nämlich ein Käufer etwas reklamieren, konnte es aber erst nach einer langen Diskussion. Was genau vorgefallen ist und wie das Ganze ausging, könnt ihr hier nachlesen.