Rewe, Kaufland & Co.: Kunden wollen einkaufen – als sie DAS im Laden sehen, machen sie auf dem Absatz kehrt

Rewe, Kaufland und Co. sind ziemlich beliebte Supermärkte in Deutschland. Vor allem mit ihrer großen Produktauswahl und den öfter wechselnden Angeboten sind sie bei den Kunden beliebt. Doch eine Sache können Verbraucher überhaupt nicht ab: dreckig wirkende Filialen!

Neben dem Angebot ist nämlich der Faktor Hygiene mindestens genauso wichtig. Denn nicht immer werden die Lebensmittel- und Hygienekontrollen ordnungsgemäß durchgeführt. Doch Verbraucher können sich selbst schützen, wenn sie das nächste Mal Rewe, Kaufland und Co. betreten.

Rewe-Kunden sollten hier Obacht geben

Wie Lebensmittelexpertin Judith Schryro gegenüber „BuzzFeed News Deutschland“ verrät, gibt es einige Warnsignale, bei denen Kunden von Rewe und Co. den Laden schnellstmöglich wieder verlassen sollten. Das fängt schon im Eingangsbereich an – liegen dort nämlich eine Menge Müll oder Zigarettenstummel, lässt das oftmals keinen guten Rückschluss auf die Sauberkeit im Laden zu.

In der Filiale selbst gilt das ebenfalls. „Auf den ersten Blick erkennt man einen unhygienischen Supermarkt oft an verschmutzten Böden, klebrigen Flächen oder Abfall, der herumliegt“, verrät die Expertin. Auch bereits geöffnete Produkte oder beschädigten Verpackungen im Regal seien hier ein Warnsignal. Ist im Laden hingegen alles gut sortiert und aufgeräumt, müsse man sich keine großen Gedanken machen.

Auch die Sauberkeit an den Frischetheken von Rewe, Kaufland und Co. sollte besonders begutachtet werden: „Hier sollte unbedingt darauf geachtet werden, ob alles ordentlich gekühlt wird und die Flächen sauber sind.“ Dies hat nämlich oftmals direkte Auswirkung auf die Qualität des Produktes. Hier sollten Verbraucher besonders darauf achten, ob beim Fleisch Saft austritt oder es gar grau, alt und vertrocknet aussieht. „Gerüche sind [ebenfalls] ein wichtiger Hinweis. In der Fleischabteilung beispielsweise sollte es nicht unangenehm fischig riechen – ein guter Supermarkt riecht hier nach nichts“, sagt Schryro.