Rewe-Mitarbeiter schaut bei beliebtem Produkt genauer hin und ist entsetzt – „Was ist das?“

Als ein Rewe-Mitarbeiter die Waren im Regal überprüfte, fiel ihm bei einem beliebten Produkt etwas Seltsames auf. Verwirrt teilt er seinen Fund auf „Reddit“ und fragt die Nutzer: „Was ist das im Olivenöl?“

Bei dem Olivenöl, der Eigenmarke von Rewe, entdeckte der Mitarbeiter etwas Seltsames. In dem Öl schwammen seltsame weiße Flocken, und auch am Boden der Flasche erkannte er eine weiße und dickflüssige Substanz. Auch sein Kollege wusste nicht, was es mit den Flocken auf sich hatte, weswegen der Mitarbeiter das Olivenöl „erstmal weggestellt“ hat.

Olivenöl: Weiße Flocken sind ein „Qualitätsmerkmal“

Auf „Reddit“ fragt er in der Community „r/kannmandasnochessen“ nach, weshalb die unappetitlichen weißen Flocken in dem Olivenöl entstanden sind. Kann es tatsächlich sein, dass das Öl im Rewe-Regal abgelaufen ist? Dabei ist Olivenöl ungeöffnet in der Regel mindestens 18 Monate haltbar.

Die User belehren den Mitarbeiter von Rewe jedoch schnell einen Besseren. Ein Nutzer erklärt ihm, dass die weißen Flocken „in der Tat ein Qualitätsmerkmal“ sind, auch wenn es „paradox“ klingt. Das Olivenöl wurde nämlich zu kalt gelagert. „Ab 11 °C beginnt ein Olivenöl zu ‚flocken‘“, wie ein Reddit-User aufklärt.

Auch wenn die weißen Flocken erst einmal irritieren, sind diese vollkommen normal bei Olivenöl. Ein Nutzer erläutert: „Die weißen Flocken entstehen, da sich die natürlichen Wachse im Öl bei kühlen Temperaturen zusammenziehen und bei Wärme wieder verflüssigen.“

Rewe-Mitarbeiter wird auf Reddit gelobt

Dem Rewe-Mitarbeiter wird daher scherzhaft geraten: „Dem ist kalt. Ziehe ihm eine Sache an!“ Tatsächlich verschwinden die weißen Flocken „nach ca. 24–48 Stunden Zimmertemperatur“ wieder, ohne dass etwas von der Qualität des Produktes eingebüßt wird.

Auch wenn es zunächst einen anderen Eindruck erweckt, sind die weißen Flocken komplett normal. Trotzdem wird der Rewe-Mitarbeiter dafür gelobt, dass dieser vorerst das Produkt aus dem Regal genommen hat und ein Nutzer schreibt, dass dieser „erstmal alles richtig gemacht“ hat.