Lidl plant krasse Neuerung – Kunden merken sie an der Kasse

Lidl-Kunden sollten jetzt besser weiterlesen. Der Discounter plant eine krasse Neuerung. Du wirst es an der Kasse sofort merken.

Lidl möchte seine Kassen in vielen deutschen Filialen umbauen! Vor allem Kunden, welche die Barzahlung bevorzugen, sind davon betroffen. Der Discounter testet aktuell neue Bedienkassen im Selbstbedienungsbereich (SB) – und will damit auch Barzahlung an den SB-Kassen ermöglichen.

Lidl: Bis Februar 2026 will der Discounter seine Pläne umgesetzt haben

Und auch das Einscannen der Produkte per Handy soll laut „Lebensmittel Zeitung“ bald möglich sein. Das Ganze nennt sich „Scan&Go“. Diese neuste Technologie soll bis Anfang nächsten Jahres in etwa 200 Lidl-Filialen in Deutschland umgesetzt werden. Aktuell gibt es sie in zehn Märkten.

In der SB-Zone sollen kleine Bedienkassen ohne Förderband eingeführt werden. An diesen ist es möglich Ware zurückzugeben und spezielle Artikel, wie zum Beispiel C02-Zylinder, die eigentlich nur von Mitarbeitern ausgegeben werden dürfen, zu kaufen.

Lidl: Technische Neuerung ist aufwendig

Und für alle, die frei nach dem Motto leben „Nur Bares ist Wahres“: An diesen Servicekassen wird auch Barzahlung möglich sein! Die technische Umsetzung dafür ist allerdings aufwendig. Die digitalen Bons müssen manuell von den Self-Checkout-Kassen an die Servicekassen übertragen werden.

Das neue System soll vor allem in Filialen mit einem hohen Anteil an Self-Scanning-Kunden sinnvoll sein. Es kann dann dort zweitweise auf klassische Rollbandkassen verzichtet werden. Man darf gespannt sein, wie das neue System bei den Kunden ankommen wird…

