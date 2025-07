Action weiter auf der Überholspur – Lidl, Aldi und Co. sehen es jetzt mehr als deutlich

Ob schnelle Snacks für den Alltag oder der neueste Trend aus der Haushaltsabteilung – wer in Deutschland einkaufen geht, kommt an Aldi, Lidl und Action kaum noch vorbei. Die drei Riesen liefern sich nämlich ein knallhartes Rennen um Preise, Produkte und die Gunst der Kunden.

Und nun steht es schwarz auf weiß: Action holt ordentlich auf …

Action-Filiale nach Action-Filiale: kontinuierliches Wachstum

Action boomt – und das mit Tempo: Denn mit 125 neuen Filialen in nur einem Jahr hat der Non-Food-Discounter die Marke von 3.000 Geschäften in Europa geknackt – und das in gleich 13 Ländern. In Deutschland, dem zweitgrößten Markt nach Frankreich, wurde in Bremen bereits die 600. Filiale eröffnet.

Auch in Polen geht es rasant voran: Dort feierte man laut „gabot.de“ kürzlich die Eröffnung der 400. Filiale. Somit gibt es jetzt insgesamt 3.043 Filialen in 13. Ländern.

++ Hype um Labubus reißt nicht ab! Wusstest du von dieser Verbindung zu Action? ++

Auch geografisch expandiert Action ungebremst weiter. Nach einem erfolgreichen Start in der Schweiz mit fünf Filialen bereitet sich das Unternehmen jetzt auf die Eröffnung seines ersten Geschäfts in Rumänien vor. Am 24. September soll in Pitești der Startschuss fallen. Und das soll noch lange nicht das Ende sein. 2025 sollen durchschnittlich eine neue Filiale pro Tag und rund 370 zusätzliche Standorte erbaut werden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lidl & Action müssen aufpassen

Damit ist klar: Action macht sich zunehmend auch auf dem Heimatmarkt der großen Platzhirsche breit. Denn während Lidl deutschlandweit rund 3.260 Filialen betreibt und die Aldi-Gruppe mit insgesamt etwa 4.212 Standorten noch die Nase vorn hat, legt Action mit seinen 600 Filialen in Deutschland ein beeindruckendes Tempo vor.

Mehr News:

Apropos Filialeröffnung: Am 26. Juli hat eine weitere Action-Filiale eröffnet – und das in München! Nun können sich also auch die Bayer über einen weitere Laden voller Dekoration, Multimedia & Co. freuen.