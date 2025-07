Lidl, Rewe & Co. haben es bereits – warum auch Aldi ein Bonusprogramm braucht

Warum hat Aldi eigentlich kein Bonusprogramm? Eine berechtigte Frage, wie ich finde. Lidl, Rewe, Penny, Netto, Kaufland und Edeka – sie alle haben ihr eigenes System, das auch in die jeweilige App integriert ist. Kunden können Punkte, Euros, Rabatte sammeln und – wenn sie es richtig anstellen – auch wirklich Geld sparen. In Zeiten wie diesen steht Sparen beim Wocheneinkauf bei vielen ganz oben.

Warum springt also nicht auch Aldi auf den Zug auf? Auf Nachfrage unserer Redaktion wollte sich Aldi nicht zu dem Thema äußern. In Belgien allerdings ging gerade erst eine App von Aldi Nord samt Punktesystem an den Start (wie wir berichteten). Könnte das der Probelauf für Deutschland werden? Warum ich mich für ein Bonusprogramm ausspreche – ein Kommentar.

Aldi fehlt ein Bonusprogramm

Natürlich kann ich verstehen, dass sich viele Kunden von Apps und deren Rabattsystemen unter Druck gesetzt fühlen. Wer kein Smartphone hat oder damit nicht umgehen kann, ist dann natürlich aufgeschmissen. Doch für Digital Natives wie mich, ist es bereits naheliegender, als einen Prospekt durchzublättern – den ich mittlerweile auch gar nicht mehr bekomme. Oder auch Klebepunkte zu sammeln, die ich in ein Heft einkleben muss, das ich dann zu Hause auf dem Küchentisch vergesse.

Meine Kollegin hat einen Contra-Kommentar geschrieben: Aldi hat noch kein Bonusprogramm wie Lidl, Rewe & Co. – und sollte auch darauf verzichten!

Apps sind fortschrittlicher und nachhaltiger, Punktesammeln macht Spaß und eine digitale Einkaufsliste ist viel praktischer als der handgeschriebene Zettel, den man dann zwischen Handballen und Einkaufswagengriff festzuklemmen und mit einem Kugelschreiber krakelig die einzelnen Posten durchzustreichen versucht.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Druck durch Lidl, Rewe & Co. wird größer

Ich zähle zu den Kunden, die ein bis zwei feste Supermärkte beziehungsweise Discounter anlaufen und nicht überall einkaufen. Und genau für solche Kunden ist ein Bonuspunkte-Programm wie gemacht. Nur sie können auch auf einen nennenswerten Punktestand kommen, die Coupons sinnvoll nutzen und dann auch von kostenlosen Produkten oder Rabatten profitieren – wie es nun bei Aldi in Belgien und hierzulande etwa bei dm der Fall ist.

Und solange es auch weiterhin Rabatte für jene Kunden gibt, die die App nicht nutzen wollen, ist doch für alle gesorgt. Also, warum nicht, Aldi? Schließlich scheint es schon längst kein Trend mehr zu sein, der sich wieder legt. Vielmehr sind Apps und eigene Bonusprogramme bereits ein fester Teil des stationären Lebensmittelhandels und auch kaum noch daraus wegzudenken. Ich für meinen Teil denke, es wäre ein Fehler, diesen Shift in der Branche noch länger zu ignorieren und stelle deshalb meine Frage direkt an den Discounter: Wann?