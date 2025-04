Action-Kunden packen Produkt aus – eines haben sie beim Kauf nicht bedacht

Da waren wohl ein paar Kunden zu voreilig! Action hat sich in den vergangenen Jahren zu einem ziemlich beliebten Non-Food-Discounter hier in Deutschland gemausert. Von Haushalt über Deko bis hin zu Heimwerker-Produkten hat der Einzelhändler so ziemlich alles im Angebot.

Vor allem die Preise locken Kunden regelmäßig in eine Action-Filiale. Und jetzt zum Frühlingsbeginn fährt der Haushaltswaren-Discounter auch wieder ordentlich mit den Gartenprodukten auf. Doch ein Artikel sorgt jetzt für etwas Verwunderung bei den Action-Kunden – dabei liegt die Antwort auf der Hand.

Action-Produkt verwirrt Kundin

Für 6,95 Euro können Kunden bei Action einen Solar-Springbrunnen für ihren Garten kaufen. Ein ziemliches Schnäppchen, das im Netz schon weite Kreise gezogen hat. Doch eine Facebook-Nutzerin ist noch nicht ganz so überzeugt – dabei hat sie nur eine Kleinigkeit nicht bedacht. Im Netz fragt sie sich nämlich, warum ihr neu gekaufter Springbrunnen abends nicht leuchtet bzw. sogar ganz ausgeht.

Schnell eilen ihr einige User mit der springenden Idee zur Hilfe: Ende März bzw. Anfang April scheint einfach noch nicht ausgiebig genug die Sonne. So brauchen Solarleuchten immer etwas Zeit, um sich richtig aufzuladen. Eine andere Nutzerin erklärt auch, dass die besonders viel Sonne brauchen. Ihre gingen ebenfalls abends nur kurz an und dann wieder aus. Der goldene Tipp ist hierbei: Man soll den Solar-Springbrunnen von Action einen ganzen Tag lang in der Sonne liegen lassen – danach würde er reibungslos funktionieren.

Eine weitere Userin hat da noch einen präziseren Vorschlag, wie man den Solar-Springbrunnen von Action schnell in Betrieb nehmen kann. So rät sie der Neu-Besitzerin, die Solar-Fontäne in dieser Jahreszeit ohne Wasser an eine Stelle zu stellen, wo sie sich bestmöglich aufladen könne. Erst danach sei es ratsam, das Objekt wieder ins Wasser zusetzen. Im Verlauf des Sommers soll es aber besser werden. Bei diesem Produkt heißt es wohl: Kunden müssen ein wenig Geduld mitbringen.