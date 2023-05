Heidi Klum: Nach scharfer Kritik an Unterwäsche-Fotos mit Leni – Model spricht Klartext

Egal ob auf Plakaten oder als Werbevideo im TV: Mittlerweile dürften die Unterwäschebilder von Heidi Klum und ihrer Tochter Leni gefühlt jedem begegnet sein. Gemeinsam standen die beiden Frauen nämlich für das italienische Bekleidungslabel „Intimissimi“ vor der Kamera.

Hand in Hand und nur mit dem Nötigsten bekleidet, stehen Heidi und Leni Klum in dem Studio, in dem die Aufnahmen für ihre Kampagne entstanden sind. Diese Bilder sorgten in den letzten Wochen für wilde Diskussionen unter ihren Fans. Davon scheint auch die GNTM-Chefin Wind bekommen zu haben und äußert sich nun auf Instagram zu der Kritik.

Heidi Klum wird in einer Fragerunde deutlich

Immer wieder kommt es vor, dass Heidi Klum ganz private Fragen via Instagram beantwortet. Von Toms Kaulitz‘ Lieblingsgericht über die Wahl ihres Lippenstifts bis hin zu Einzelheiten zu ihrer Castingshow „Germany’s Next Topmodel“: Am Sonntag (14. Mai 2023) plauderte das Topmodel aus dem Nähkästchen.

Unter anderem bekommt Heidi Klum auch eine Frage zu dem berühmt berüchtigten Fotoshooting mit ihrer Tochter Leni. Ein Fan formuliert es wie folgt: „Wie fühlen sich Schlagzeilen wie ‚Puffmutter und Patriarchat‘ zur Kampagne mit Leni an?“ Dafür findet die 49-Jährige nun klare Worte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heidi Klum ist stolz auf die Kampagne

Wie zu erwarten, kümmert es Heidi Klum eher weniger, was andere von ihr denken. Sie steht voll und ganz hinter den Dingen, die sie tut. So auch in dem Fall des Shootings mit Leni. Auf die Fan-Frage antwortet sie: „Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, dass meine Tochter überhaupt diese Kampagne mit mir machen wollte und dass sie sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut und umgekehrt.“

Weiter fügt sie hinzu: „Ich liebe die Kampagne und wir sind zwei starke Frauen, die das auch durchaus zeigen können.“ Es scheint demnach spurlos an ihr vorbeizugehen, was Kritiker ihr zu sagen haben. Sie ist und bleibt nunmal eine echte Business-Lady.

Mehr News:

Für ihren diesjährigen Aprilscherz kassiert Heidi Klum einen heftigen Shitstorm. Darüber können ihre Fans eher nicht lachen.