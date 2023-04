Heidi Klum kassiert heftigen Shitstorm für Aprilscherz – „Unterste Schublade“

Am ersten April blühen alle Scherzkekse hierzulande bekanntlich auf. An diesem Tag ist es nämlich Gang und Gäbe, dass man sich gegenseitig Streiche spielt oder andere einfach mal so richtig auf den Arm nimmt. Auch die Promis nehmen sich da nicht raus und nutzen den Tag in vollen Zügen. So auch GNTM-Chefin und Supermodel Heidi Klum.

Seit einiger Zeit ist Heidi Klum nicht nur in der deutschen Castingshow GNTM zu sehen. Auch in Amerika, ihrer Wahlheimat, sitzt die 49-Jährige in der Jury von „America’s Got Talent“, was vom Prinzip der deutschen Variante „Das Supertalent“ gleicht. Wie es scheint, versteht sich die Mutter von Leni Klum so gut mit ihren Kollegen, dass sie prompt einen Aprilscherz aushecken.

Heidi Klum postet Bild mit rundem Bauch

Was ist das denn? Ist Heidi Klum etwa schwanger? Schließlich sieht man auf dem Bild, welches ihr Kollege Howie Mandel veröffentlicht hat, wie das Model ihren Bauch ausstreckt. Und dann küsst ihre Freundin Sofia Vergara auch noch ihre Kugel!

Nein, alles nur ein Aprilscherz! Heidi Klum erwartet kein Baby, sondern erlaubt sich lediglich einen Spaß mit ihren Jury-Kollegen. Auch, wenn es täuschend echt aussieht, kommen zahlreiche Fans recht schnell hinter den Schwindel. So manch einer ist allerdings über die kleine Comedy-Einlage der 49-Jährigen gar nicht amüsiert.

Heidi Klum erntet böse Kritik für diesen Witz

Der Grund für die Aufregung: Einige Instagram-Nutzer finden es unangebracht, Witze über vermeintliche Schwangerschaften zu reißen. Schließlich gäbe es genug Frauen, die genau damit Probleme hätten, so ein Fan: „Als Frau, die mit Unfruchtbarkeit und 9 Fehlgeburten zu tun hatte, ist es extrem geschmacklos und verletzend.“ Weitere kommentieren: „Unterste Schublade!“ oder „Entschuldigung, es ist 2023. Das ist für so viele Menschen nicht lustig.“

Andererseits gibt es aber auch Frauen, die sich durch diesen Aprilscherz nicht angegriffen fühlen, wie eine Nutzerin deutlich macht: „Ich kämpfte seit fünf Jahren mit Unfruchtbarkeit, mehreren Verlusten auf dem Weg zu einer Fruchtbarkeitsbehandlung. Schwangerschaftswitze beleidigen mich aber nicht, sprecht nicht für uns alle.“

