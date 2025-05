Borussia Dortmund: Bericht sorgt für Aufsehen – Entscheidung um BVB-Boss gefallen

Bei Borussia Dortmund könnte die Stimmung in diesen Tagen wohl kaum besser sein. Nach einer katastrophalen Hinrunde hat Niko Kovac den BVB wieder in Richtung Europa geführt. Sogar die Champions League ist wieder in Reichweite.

Schwarz-gelb hat also innerhalb kürzester Zeit einen echten Wandel durchlaufen – der nun auch in der Chefetage seine Folgen haben könnte. Diese Personalie wird Borussia Dortmund wohl auch in der kommenden Saison erhalten bleiben.

Borussia Dortmund: Ricken will Kehl halten

Lange Zeit stand Sebastian Kehl in dieser Saison unter Beschuss. Die zahlreichen Millionen-Einkäufe des vergangenen Sommers a la Pascal Groß, Waldemar Anton oder Yan Couto zündeten lange Zeit nicht. Einige Fans forderten sogar den Rauswurf des Dortmunder Sportdirektors. Doch zuletzt zeigten die Transfers des 45-Jährigen endlich ihr Können. Die Arbeit Kehls fruchtet – und das wohl auch in Zukunft.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Tullberg-Pleite! Kurz nach Beförderung folgt die Enttäuschung

Denn wie „Bild“ berichtet, soll sich BVB-Boss Lars Ricken dazu entschieden, mit Kehl in die kommende Saison zu gehen. Diese Entscheidung soll auch dann Bestand haben, sollte die Borussia die Qualifikation für die Champions League auf den letzten Metern doch verpassen. Etwaige Abgangsspekulation dürften damit ad acta gelegt werden.

Gute Zusammenarbeit mit Kovac

Ein Grund für die Entscheidung pro Kehl: Niko Kovac. Der Dortmunder Übungsleiter soll mit dem Sportdirektor nicht nur auf sportlicher Ebene auf einer Wellenlänge liegen, sondern auch menschlich sollen sich die beiden gut verstehen. Ein wichtiger Umstand für die Dortmunder Zukunft.

Der BVB kann seine Planungen für den kommenden Transfersommer also umso mehr vorantreiben. Es bleibt abzuwarten, welche Neuzugänge Kehl in den kommenden Monaten aus dem Hut zaubern wird.