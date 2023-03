Heidi Klum zeigt sich mit ungewöhnlichem Look: Fans sind begeistert

Am Donnerstagabend (16. März) fand bei GNTM das alljährliche Umstyling statt. Während die Mädchen jede Menge Tränen vergossen, während sie ihre Haare ließen, zeigte sich Model-Mama Heidi Klum gut gelaunt wie jedes Mal. In der Vergangenheit bescherte das Topmodel ihren Kandidatinnen bereits einige außergewöhnliche Haarschnitte und sparte auch 2023 nicht an Farbe und Scheren-Einsatz.

Anders als sonst ließ Heidi diesmal auch selbst Hand an ihre Haare legen. Haare ab, hieß es im Vorspann der Folge. Die Realität sah dann allerdings deutlich ernüchternder aus. Die große Veränderung blieb, ganz zur Enttäuschung der Zuschauer, aus. Nach dem großen Umstyling zeigt sich Heidi Klum jetzt mit einem ungewöhnlichen neuen Look, für den es keine Schere brauchte und bei dem weniger offensichtlich mehr ist.

Heidi Klum wird besondere Ehre zuteil

In Deutschland schon oft kritisiert, ist Heidi Klum weltweit ein gefragtes Supermodel. Jetzt wurde der GNTM-Chefin eine ganz besondere Ehre zuteil, denn Heidi schmückt das Cover der griechischen Vogue.

Dabei ist Heidi Klum als Ehrengast auserwählt worden. Denn „Vogue Greece“ feiert sein vierjähriges Bestehen. Auch bei dem Topmodel gibt es bald etwas zu feiern. Denn Heidi hat im Juni Geburtstag und wird 50 Jahre alt. Ihr Alter lässt auch das Modemagazin nicht unkommentiert.

Heidi Klum ziert das Cover der Vogue

Auf dem Instagramkanal der Zeitschrift heißt es: „Wenige Monate vor ihrem fünfzigsten Geburtstag wird das berühmte Supermodel für die April-Ausgabe fotografiert und spricht exklusiv über ihre Karriere, ihren makellosen Stil, ihre herzliche Familie und alles, was sie jetzt glücklich macht.“

Dazu dürfte auch Ehemann Tom Kaulitz zählen. Das Model und der Musiker sind seit 2019 verheiratet. Die beiden trennt ein Altersunterschied von 16 Jahren. Problematisch ist der offensichtlich aber nicht. Das Paar zeigt sich auch vier Jahre später immer noch frisch verliebt.

Wobei von Verliebtheit bei Heidi Klum auf dem Vogue-Cover keine Rede sein kann. Mit ernstem Blick schaut sie in die Kamera. Die Hände hat sie in die Hüften gestemmt. Die Haare sind streng nach hinten gekämmt. Ihre Jacke gibt einen Hauch von Haut zum Vorschein.

Ihre Fans sind begeistert von dem ungewöhnlichen Look. Immerhin kennt man Heidi Klum normalerweise mit Löwenmähne und knallbunter Klamotte. Jetzt zeigt sie sich alles andere als farbenfroh und mit nahezu keinem Make-Up. „Wie schafft sie es, so jung auszusehen? Sie sieht immer fantastisch aus“, „Wunderschönes Cover“, „Sie ist so wunderschön“, sind nur einige der Nachrichten unter dem Instagram-Beitrag von Vogue.