„GNTM“: Kurz vor Finale zeigt Heidi Klum unbekannten Gast

Zum ersten Mal kürt Model-Mama Heidi Klum dieses Jahr zwei Sieger bei „GNTM“. Denn in der 19. Staffel der Castingshow mussten sich die „Mädchen“, wie Heidi ihre Nachwuchstalente gerne nannte, gegen männliche Konkurrenz durchsetzen.

Zur großen Live-Show sind allerdings nicht nur hochrangige Promis geladen, die für Unterhaltung sorgen werden. Auch Familie Klum findet sich alljährlich in Köln ein. Doch diesmal präsentiert das Topmodel ein unbekanntes Gesicht.

Am 13. Juni fiebern Zuschauer bei „GNTM“ gespannt auf die zwei Models hin, die den Sieg mit nach Hause nehmen werden. Bereits Tage vor dem Finale laufen die Proben auf Hochtouren, damit am Donnerstagabend alles perfekt sitzt. Ex-Kandidaten und die Finalisten gaben im Netz bereits Einblicke in die Vorbereitungen.

ProSieben-Star Heidi Klum hat sich ebenfalls unter die Castingshow-Teilnehmer gemischt und teilt die ersten Durchläufe der ProSieben-Sendung auf Social Media. Doch wer genau hinschaut, erkennt ein unbekanntes Gesicht auf ihrem Instagram-Account.

„GNTM“: ER steht Heidi Klum im Finale zur Seite

Zum großen „GNTM“-Finale lässt es sich die Klum-Familie natürlich nicht nehmen, ihr Oberhaupt in Köln zu unterstützen. Bei den vergangene Live-Shows waren schon Leni Klum, die älteste Tochter Heidis, und die Klum-Eltern, Erna und Günther, dabei. Dieses Jahr darf ein bisher unbekanntes Familienmitglied die Welt der Medienlandschaft entdecken.

+++Bereits vor dem „GNTM“-Finale herrscht Klarheit – ein „Sieger“ steht schon fest+++

Für die letzte Show der 19. Staffel sicherte sich das Model die Unterstützung von einer ganz besonderen Person: ihrem Bruder Michael Klum. Der steht im Gegensatz zum Großteil seiner Familienmitglieder nicht in der Öffentlichkeit – und lässt sich vom Trubel um seine Schwester auch wenig beeindrucken, wie Videoaufnahmen zeigen.

Über Michael ist wenig bekannt, er genießt sein Leben im Gegensatz zu Heidi Klum vor allem abseits der Kamera. Wie die „Abendzeitung München“ weiß, stammt er aus einer früheren Beziehung von Erna Klum und ist damit der Halbbruder des Topmodels. „Wir stehen uns sehr nahe“, soll die „GNTM“-Jurorin selbst in mehreren Interviews betont haben, wie die „Bunte“ schon 2014 berichtete.