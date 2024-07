Heidi Klum lässt nicht viel Raum für Fantasie – so gewagt schippert sie durch Italien

Heiß, heißer, Heidi! Unsere Lieblings-Modelmama Heidi Klum beweist erneut, dass Alter nur eine Zahl ist. Auf einer Boots-Tour durch die traumhaften Gewässer Italiens zeigt die Schönheit einmal mehr eine Menge freie Haut und lässt dabei mal wieder tief blicken.

Heidi Klum zeigt sich sexy

Heidi Klum beweist seit den 90ern echte Modelqualitäten. Während sie mittlerweile ihre eigenen Schützlinge in der Castingshow „GNTM“ in die Welt der Mode einführt, können sich ihre Ambitionen ebenfalls nach all den Jahren noch sehen lassen! Vor allem in letzter Zeit zeigt sich die 51-Jährige freizügiger denn je, lässt gerne mal die Hüllen fallen.

Egal ob im zerschnittenen – und knappen – EM-T-Shirt oder beim Kampagnen-Shooting für die neue Dessous-Linie von Intimissimi. Heidi weiß eben, wie der Hase im Showbusiness läuft.

Um ihre Fans nicht auf dem Trockenen sitzen zu lassen, legt Klum auf Instagram mit einem neuen Schnappschuss nach. In dem kurzen Videoclip fährt sich Heidi galant durch ihre lange blonde Mähne, genießt dabei die Aussicht auf einer Boots-Tour. Dazu trägt sie ein knappes schwarzes Kleid, was nur gerade so Hans und Franz verhüllt, wie Heidi gerne ihre Brüste benennt. Doch damit nicht genug!

Heidi Klum: Fauxpas im Netz

Einen kurzen Blitzer ihres Höschens gibt es in dem Video von Heidi Klum inklusive. Das Topmodel schippert dabei lässig in einem Boot über die Gewässer Venedigs. Dazu postet sie den passenden Song „Summertime in Venice.“ Die Auszeit genießt Klum allerdings nicht alleine!

+++Heidi Klum zeigt sich freizügig wie nie – SO präsentiert sie Hans und Franz+++

Denn was ist besser, als ein Urlaub alleine? Genau, ein Urlaub zu zweit. Heidi genießt gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz die sommerliche Sonne Italiens. Doch neben spritziger Boots-Tour darf es auch mal intellektueller werden. Auf Instagram besuchen die Turteltauben gemeinsam ein Museum. Viele Bilder von Statuen, Gemälden und Co. sichern sich einen Platz in der Instagram-Story von Heidi.

Während Heidi Klum das Dolce Vita in vollen Zügen genießt, bleibt nur eins zu sagen: Ob auf dem Catwalk oder auf hoher See – das Topmodel weiß eben genau, wie man alle Blicke auf sich zieht.