Heidi Klum sorgt für drastische Programmänderung bei ProSieben

Seit Jahren gehört Heidi Klums Sendung „Germany’s Next Topmodel“ zum festen Repertoire von ProSieben und ist aus dem Programm nicht mehr wegzudenken. Und auch das Model selbst ist mittlerweile zum Aushängeschild des Senders geworden. Kein Wunder, dass jetzt ihr zu Ehren das Programm am Donnerstag (1. Juni) umgeschmissen wird.

17 Jahre ist es her, dass Lena Gercke die erste Gewinnerin der Castingshow GNTM wurde. Seitdem erfreut sich das Format über gute Einschaltquoten und zahlreiche Fans hierzulande. Groß gemacht wurde die Sendung allerdings von keiner Geringeren als Heidi Klum. Als Dankeschön plant ProSieben nun etwas ganz Besonderes an ihrem Ehrentag.

Heidi Klum wird 50 – ProSieben feiert mit

Man mag es kaum glauben, aber Heidi Klum feiert am 1. Juni 2023 ihren 50. Geburtstag. Für viele Fans fühlt es sich so an, als wäre es gestern gewesen, dass das Supermodel in der Sendung „Model ’92“ entdeckt wurde. Seither hat sie es weit gebracht und ist erfolgreiche Moderatorin. Das liegt unter anderem an ihrer ProSieben-Show GNTM, die sie von Anfang an als Chefjurorin begleitet.

Zu ihrem Ehrentag hat sich der Sender eine kleine Überraschung ausgedacht. Denn am Geburtstag der Frau von Tom Kaulitz dreht sich dort alles um sie. Ein Blick ins TV-Programm verspricht eine geballte Ladung Heidi Klum und GNTM.

Diese Highlights zeigt Prosieben am Donnerstag

Los geht es schon früh morgens, genauer gesagt um 9.10 Uhr. Denn dort zeigt ProSieben bis 17 Uhr drei ganze Folgen aus den vergangenen Jahren. Um 19.05 Uhr folgt dann das große Geburtstagsinterview mit Heidi Klum, bevor es zur Primetime dann weitergeht mit der neuen Folge der aktuellen Staffel.

Über den Tag verteilt flimmern dann auch noch einige kurze Einspieler von Bekannten des Topmodels über die Bildschirme, die ihr zum Geburtstag gratulieren. Wir sind gespannt, wen wir da alles sehen werden.

Mehr News:

Neulich war Heidi Klum in Cannes zu Besuch. Nach dem roten Teppich war dann Chillen angesagt. Doch mit diesen Aufnahmen hat dann doch keiner gerechnet.