Heidi Klum: Bittere Schlappe zum 50. Geburtstag! Überraschung geht nach hinten los

Dass das Alter oft nur eine Zahl ist und man selbstverständlich auch mit 50 Jahren das machen kann, worauf man Lust hat, hat Heidi Klum wohl schon oft genug bewiesen. Immer wieder zeigt sich das Model in knapper Klamotte, ungewöhnlichen Posen und privaten Momenten und sorgt damit für Begeisterung bei ihren Fans.

Darüber hinaus ist sie mit ihrer Arbeit mehr als erfolgreich und für viele ein echtes Vorbild. Zum Beispiel auch für die Kandidatinnen von GNTM. Die steuern in der aktuellen Staffel mit großen Schritten auf das Finale von 2023 zu. Und als hätte sie selbst an der Uhr gedreht, fiel in diesem Jahr auch noch Heidis runder Geburtstag just auf einen GNTM-Donnerstag. Ein guter Grund für Prosieben ihr ein besonderes Geschenk zu machen. Im Nachgang zeigt sich jetzt allerdings, diese Überraschung ging gehörig nach hinten los.

Heidi Klum bekommt besonderes Geschenk

Mit ihrer Modelshow ist Heidi Klum schon seit mittlerweile 18 Jahren bei Prosieben auf Sendung und sucht nach neuen Talenten. In der Zeit hat sich einiges verändert bei der Show und nicht selten musste die GNTM-Chefin ordentlich Kritik für ihre Praktiken über sich ergehen lassen.

Eingeschaltet wird bei Heidi aber trotzdem noch. Zumindest dachten sich das wohl die Verantwortlichen von Prosieben, als man sich dazu entschied dem Supermodel mit drei alten Folgen ihrer Show zum Geburtstag zu gratulieren. Quotentechnisch erfolgreich war der Sender damit allerdings nicht.

Einschaltquoten schwächeln

„DWDL.de“ berichtet am Tag danach: „Gute Quoten generierte ProSieben damit nicht, sondern stand klar schlechter da als mit den sonst gezeigten US-Sitcoms.“ Prosieben zeigte jeweils eine Folge aus den Jahren 2018,2021 und 2022. Und obwohl es sich dabei um die eigentlich beliebten Umstyling-Folgen handelte, wollten die Zuschauer nicht so recht einschalten.

Auch die neue Folge zur Primetime lief lediglich „stabil“ und wurde vom Fußball verdrängt. Ein Blick auf die Zahlen verrät, dass die diesjährige Staffel insgesamt schwächer läuft als die aus dem Vorjahr. Davon beeindrucken lässt sich Heidi Klum vermutlich nicht. Wie Schwager Bill Kaulitz in seiner Instagram-Story verriet, feierte das Model ihren Ehrentag mit einer ausgelassenen Party.