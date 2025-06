„GNTM“-Fans völlig irritiert – „Falsches Format“

Vier Monate voller Höhen und Tiefen und jetzt wird es ernst: Das große Halbfinale von „GNTM“ auf ProSieben steht an!

Acht Kandidaten kämpfen um den begehrten Einzug ins glorreiche Finale: Moritz, Zoe, Eliob, Daniela, Magdalena, Canel, Jannik und Pierre.

Sie werden besonders stark gefordert und müssen ihr echtes Starappeal zeigen. Fehler und Zeit zum Durchschnaufen? Vollkommen unmöglich! Neben einem „Harper’s Bazaar“-Shooting steht für die Topmodel-Anwärter auch der alles entscheidende Walk an.

Er bringt einige Überraschungen mit sich: Die acht verbliebenen Kandidaten werden mit einem Shoppingbudget ausgestattet und auf eine ganz besondere Reise geschickt.

In zwei Stunden sollen sie ihre Outfits für den letzten Walk vor dem großen Finale mit einem eigenen Budget diesmal selbst zusammenstellen. Im Anschluss dürfen sie sich so präsentieren, wie sie sich am meisten wohlfühlen. Es ist eine ideale Möglichkeit, seine eigene Persönlichkeit in Szene zu setzen und mit Individualität zu glänzen.

Die Challenge sorgt für große Resonanz

Für die „GNTM“-Kandidaten ist es eine sehr ungewohnte Aufgabe. Und auch den Fans entgeht sie nicht! Auf „X“ wird eifrig diskutiert. Während manche die Shoppingchallenge als sehr unterhaltsam empfinden, fühlen sich andere sogar an ein ganz anderes Format erinnert.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Hä? Jetzt einfach Shopping Queen-Verschnitt. Ist Guido auch der Gastjuror?“

„Wo ist Guido?“

„GNTM wird zu Shopping Queen.“

„Ich finde die Challenge ganz cool.“

„Ich finde die Panik der Models beim Shoppen ja schon irgendwie witzig.“

„Die müssen jetzt in zwei Stunden zwei Outfits finden? Drama Incoming.“

„Unter Stress shoppen: Lieben wir, nicht!“

„Weil sich Models ja so oft für ihre Jobs selbst einkleiden.“

„Falsches Format.“

Wer erkämpft sich den Einzug ins Finale? Es bleibt extrem spannend. Fest steht: Den Donnerstagabend (19. Juni) um 20.15 Uhr müssen sich alle „GNTM“-Fans merken! Dann folgt die große Entscheidung und Krönung der Staffel bei ProSieben. Das aktuelle Halbfinale ist übrigens bei Joyn flexibel abrufbar.