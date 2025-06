„GNTM“: Zuschauer fassungslos – „Sehr grenzwertig“

Die aktuelle 20. Staffel der ProSieben-Castingshow „GNTM“ hat es definitiv in sich. Neben besonderen Stargästen wie Lena Gercke oder Naomi Campbell überzeugt sie vor allem mit spannenden Challenges und aufsehenerregenden Shootings.

Ob Farbbeschuss am rotierenden Rad, Balanceherausforderungen in der Zirkusmanege – die Fans wurden auf unterschiedliche Weise in Atem gehalten.

Nun sind es nur noch wenige Tage bis zum großen Finale am 19. Juni 2025! Neben der immensen Vorfreude beschäftigt die Zuschauer aber noch etwas ganz anderes. Dabei waren hitzige Diskussionen die Folge…

„GNTM“: Nacktheit und Intimität gefällt nicht jedem

Rückblickend auf die vergangenen Episoden wird auf jeden Fall eines klar: Diese Staffel setzt bewusst auf Nacktheit und intime Momente.

++ auch interessant: „GNTM“: Kandidatin bricht in Tränen aus – „Schwierige Zeit“ ++

Die Fanreaktionen fallen bis heute gemischt aus: Für die einen sind die Szenen sehr aufregend, für die anderen schlicht zu viel und zu obszön. Nach Ausstrahlung der 23. Episode ist das nicht anders. Der Grund? Die männlichen und weiblichen Topmodel-Anwärter müssen auf einem fahrenden Bett durch die Straßen Hollywoods viel nackte Haut zeigen, miteinander kuscheln und sich sogar küssen.

Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag von „GNTM“ mit dem Aufruf „Deine Meinung zu Folge 23? Tauscht euch in den Kommentaren aus“ reagiert die Fangemeinde stark. Neben zahlreichen Diskussionen und hitzigen Reaktionen auf die Vorkommnisse zwischen Kevin und Aaliyah und Kevins Aus, finden sich auch viele begeisterte Kommentare, die die Schönheit der jungen Talente loben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Aktueller Instagram-Beitrag von „GNTM“: Nun waren die Fans gefragt.

Wie stehst du zu den intimen und pikanten Shootings?

Einer „GNTM“-Anhängerin stößt vor allem die geforderte Intimität vor den Kameras der Kandidaten sauer auf. „Ganz ehrlich, finde dass intime Fotos nicht zwangsläufig mit Küssen etc. zu tun haben müssen. Finde ich sehr grenzwertig was Consent oder ähnliches angeht, zumal auch viele der Teilnehmer in einer Beziehung sind und eventuell in Zugzwang geraten, obwohl sie das eigentlich nicht tun möchten“, stellt sie ziemlich deutlich fest.

Ist es wirklich unangebracht, die „GNTM“-Models so nah und verführerisch miteinander agieren zu lassen? Schließlich sind sie keine angehenden Schauspieler. Stört es sie wirklich? Oder sind sie routiniert und machen einfach ihren Job? Stand jetzt bleibt es ungewiss. Vielleicht wird sich in nächster Zeit ja mal ein Teilnehmer dazu äußern…

Alles in allem knüpft diese Aussage nahtlos an die vielen negativen Reaktionen auf die verstärkte Nacktheit an.