„GNTM“-Kandidat packt deutlich aus – „Haben getuschelt“

Ganze vier Monate voller Catwalk-Drama, Tränen, Lacher und waghalsiger Challenges liegen hinter den eingefleischten „GNTM“-Anhängern und den acht verbliebenen Teilnehmern.

Und jetzt wird es richtig ernst! Die 20. Staffel der beliebten ProSieben-Castingshow biegt auf die Zielgerade ein. Das große Halbfinale steht an. Wem wird der Sprung ins Finale gelingen?

„GNTM“: Diese acht Topmodel-Anwärter wollen ins Finale

Mit dabei im Rennen um den begehrten Einzug ins Finale sind Moritz (19), Zoe (19), Eliob (29), Daniela (20), Magdalena (21), Canel (26), Jannik (22) und Pierre (22). Für sie steht einer der wichtigsten Termine der Staffel bevor: das Cover-Shooting für die „Harper’s Bazaar“.

++ auch für dich interessant: „GNTM“: Zuschauer fassungslos – „Sehr grenzwertig“ ++

Wer es jetzt noch nicht geschafft hat, mit Individualität und Star-Appeal zu glänzen, muss spätestens jetzt abliefern. Unterstützung bekommt Heidi Klum (51) dabei von Kerstin Schneider (51), der Chefredakteurin der deutschen Ausgabe. Sie ist ein fester Bestandteil des „GNTM“-Halbfinales und bringt erneut ihr Modegespür mit in die Entscheidung ein.

Das Besondere in diesem Jahr: Die Models dürfen ihre Looks selbst bestimmen. Sie erhalten die Chance, sich kreativ auszuleben und den eigenen Stil bewusst in Szene zu setzen. Und natürlich fehlt auch der alles entscheidende Walk nicht, der für so manche Überraschung sorgen könnte.

Die Fanreaktionen fallen bunt gemischt aus

Die treuen „GNTM“-Fans sind sich alles andere als einig. Auf „X“ zeigt sich: So individuell wie die Models sind, so unterschiedlich sind auch ihre Favoriten fürs Finale. Einer der hoch im Kurs steht ist Teilnehmer Jannik (22) aus dem nördlichen Bad Segeberg.

„Jannik ist die Definition von Mausi“, schwärmt eine Userin. Ein weiterer Anhänger stimmt ihm zu und schreibt: „Jannik ist so eine süße Maus.“ Doch vielen ist auch seine starke Entwicklung bei „GNTM“ aufgefallen. So stellt eine andere fest: „Jannik sieht einfach so viel reifer aus jetzt i love it.“

Jannik gewährt Einblicke in seine Jugendzeit

Doch reif war Jannik wohl schon in jungen Jahren. Dieses private Geständnis dürfte viele Fans emotional berührt haben. Vielleicht erkennen sich einige auch in ihm wieder. „Ich hatte ein anderes Hobby – nicht wie alle Jungen Fußball.“

Selbstverständlich blieb das auch in der Schule nicht unbemerkt. „Sie haben getuschelt“, beschreibt er die belastende Situation. Doch Jannik ließ sich nie unterkriegen. „F*ck it!“, dachte er sich damals. Statt sich zu verstellen, folgte der Teenager seinem Herzen und tanzte intensiv weiter.

Das Finale ist zum Greifen nah

Jetzt steht er im Halbfinale. Ob er dort glänzen und den Sprung ins große Finale schaffen kann? Es bleibt spannend.

Den Donnerstagabend (19. Juni) um 20.15 Uhr müssen sich alle „GNTM“-Fans merken! Dann folgt die große Entscheidung und Krönung der Staffel bei ProSieben. Das aktuelle Halbfinale ist übrigens bei Joyn flexibel abrufbar.