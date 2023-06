„Immer wieder sonntags“: Feuer-Drama im Europapark – ARD-Show in Gefahr?

Feuer-Drama im Europapark Rust. Es sind schreckliche Nachrichten, die uns am Montagnachmittag aus dem beliebten Freizeitpark erreichen, in dem auch die ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross gedreht wird.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist in dem Freizeitpark in Baden-Württemberg am Montagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Meterhoch schlagen Flammen gen Himmel, Videos zeigen dichte Rauchwolke über dem beliebten Freizeitparadies. Ein Drama für die Besucher und Angestellten. Doch was ist mit „Immer wieder sonntags“? Schließlich wird die Show mit Stefan Mross nahe des Wasserparks „Rulantica“ gedreht.

Der SWR, der für die ARD die Sonntagvormittagshow produziert, kann auf Nachfrage dieser Redaktion vorsichtig Entwarnung geben. „Die ‚Immer wieder sonntags‘-Arena liegt außerhalb des Freizeitparks, nahe des Wasserparks Rulantica – an einem Ort, der vom Feuer nicht betroffen ist“, heißt es von einem Sendersprecher.

„Immer wieder sonntags“ wird im Europapark Rust gedreht. Foto: IMAGO/HOFER

Das klingt so, als dürften die Fans davon ausgehen, dass auch am kommenden Sonntag wieder eine neue Ausgabe „Immer wieder sonntags“ aus dem Europapark ausgestrahlt wird. Es dürfte aber auch darauf ankommen, wie sich das Feuer, das laut „Bild“ im Themenbereich Österreich seinen Anfang genommen haben soll, noch ausbreitet.

+++ Europapark Rust: Heftiger Brand im Freizeitpark +++

Zeugen berichten von zwei, bis drei ohrenbetäubenden Explosionen. Wie es dazu kommen konnte, und ob Besucher oder Mitarbeiter des Parks verletzt wurden, ist bislang noch nicht vollends geklärt.

Sorge im Europapark Rust

Bereits 2018 hatte es im Europapark Rust einen Zwischenfall mit einem größeren Feuer gegeben. Damals ging der Brand von der Attraktion „Fjord Rafting“ aus, verursachte einen Millionenschaden.

Erst am Sonntag (18. Juni 2023) hatte Stefan Mross mit seinen Fans noch fröhlich im Park gefeiert. Unter anderem hatte sich sogar ein ganz besonderer Fanclub unter die Menge gemischt. Zum Feiern dürfte dem Schlagerstar nach diesen Bildern gerade jedoch wohl eher weniger zu mute sein.