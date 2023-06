„Immer wieder sonntags“: Aufruhr im Publikum – plötzlich geht alles ganz schnell

Er ist wieder da. Nachdem Stefan Mross in der vergangenen Woche ob des Kirchentages in Nürnberg seine TV-Kanzel im Europark Rust räumen musste, war er diesen Sonntag endlich wieder am Start. Und das sogar verhältnismäßig trocken. Wir erinnern uns, in der vergangenen „Immer wieder sonntags“-Sendung hatte ein Wolkenbruch, nicht nur den Moderator, sondern auch sein Publikum ordentlich durchnässt.

Ein Ereignis, an das Stefan Mross am Anfang der Sendung auch noch einmal lebhaft erinnerte. „Warum genieße ich heute so? Ihr lieben Kolleginnen und Kollegen hinter mir, ihr könnt euch jetzt mal alle selber die Hand geben. Gratuliert euch einmal. Wisst ihr warum? Ich habe letzte Woche hier in einem Aquarium moderiert. Da war ja Weltuntergang vor zwei Wochen. Unfassbar. Die Regenschirme waren ausverkauft. Utopische Preise. Nichtschwimmer, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die hatten Angst um ihr Leben. Das war nicht so leicht“, übertrieb der „Immer wieder sonntags“-Moderator nur ganz dezent.

Na, dann konnte er sich ja glücklich schätzen, dass nun wieder die Sonne schien. Glücklich schätzen durfte sich aber auch Schlagerlegende Peggy March, die ebenfalls in der ARD-Show zu Gast war. Sie hatte nämlich ihren eigenen Fanclub im Publikum.

Peggy March hatte einen eigenen Fanclub dabei. Foto: Screenshot ARD

+++ „Immer wieder sonntags“: Gähnende Leere bei Stefan Mross +++

Und das sorgte durchaus für skurrile Szenen. So herrschte plötzlich geschäftiges Treiben im Publikum, als Peggy March zu Beginn der Sendung die Bühne betrat. Gleich mehrere junge Männer, vorab noch in Lederhose und Trachtenhemd gekleidet, kramten plötzlich T-Shirts heraus und zeigten so ihre Liebe zu der Schlager-Queen, die mit dem Song „Mit 17 hat man noch Träume“ einst einen Megahit lieferte.

Mehr Nachrichten:

Und die Peggy-March-Fans waren nicht die einzigen in Motto-T-Shirts. Auch aus der Ruhrgebietsstadt Duisburg war eine Gruppe nach Rust gereist. In blau-weißer Kleidung heizten sie schon zu Beginn der Sendung ein, schickten „Grüße aus Duisburg“ an Stefan Mross. Für gute Laune war also auf jeden Fall gesorgt. Wie nass es beim letzten Mal wirklich war, beweisen diese Bilder.