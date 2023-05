„Immer wieder sonntags“: Kurz vor ARD-Show – Stefan Mross völlig ratlos! „Wie vom Erdboden verschwunden“

Darauf haben seine Fans lange gewartet: „Immer wieder sonntags“ geht mit Stefan Mross als Moderator in die nächste Runde. Der Schlagerstar hat zum Saisonauftakt einige Gäste mit an Bord – nur ein Gast wird fehlen: Seine Ex Anna-Carina Woitschack, die zuletzt als Co-Moderatorin in der ARD-Sendung tätig war.

Doch nicht ihre Abwesenheit, sondern etwas ganz anderes macht dem „Immer wieder sonntags“-Star noch kurz vor der Sendung zu schaffen.

In einem Backstage-Video, das der Sänger und Moderator bei Facebook hochgeladen hat, erzählt Stefan Mross am Samstag – einen Tag vor Ausstrahlung –, wie die Vorbereitungen für die Show laufen. „Wir bereiten die Sendung vor. Wir sind schon die ganze Woche in Rust. Das wird morgen eine spektakuläre, schöne Sendung. Ich freue mich drauf. Es wird fein, schick, schön, sonnig hoffentlich. Mein Gott, hoffentlich haben wir Sonne“, so der 47-Jährige.

Doch das ist nicht alles, worüber sich der „Immer wieder sonntags“-Star Sorgen macht. Er hat ein ganz anderes Problem, über das er nun mit seinen Fans spricht. „Meine Allergie hat sich auch wieder breitgelegt. Alle paar Jahre wieder – Nase zu, Augen zu, Husten. Boah, ich muss mich erst mal akklimatisieren hier ein paar Tage. Und dann geht‘s wieder. Tablettchen einschmeißen und dann wird es alles wieder fein.“

Stefan Mross: „Wie vom Erdboden verschwunden“

Hoffnung hat er aber, auf der Bühne im Europapark in Rust – wo die ARD-Sendung gesendet wird –, wieder einigermaßen fit zu sein. Denn „mir ist aufgefallen bei der Allergie, sobald man einen Adrenalinschub in sich hat, wie jetzt zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, dann ist das weg. Wie vom Erdboden verschwunden. Also wenn man Adrenalin hat, dann hat man plötzlich kein Husten mehr oder kein Schnupfen mehr. Ist schon lustig.“

Na dann sollte der Besserung seiner Allergie bei „Immer wieder sonntags“ ja nichts mehr im Wege stehen. Die Sendung läuft um 10 Uhr in der ARD.