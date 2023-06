„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross lässt Fans im Regen stehen – „Ertrage ich nicht“

Zwei Wochen lang mussten die Fans auf „Immer wieder sonntags“ und ihren Stefan Mross verzichten. An diesem Sonntag (4. Juni 2023) begrüßte der Moderator seine Gäste und Zuschauer dann endlich wieder im Europapark Rust.

Während jedoch in großen Teilen der Republik die Sonne lacht, ließ Stefan Mross seine Gäste im Regen stehen, sitzen und singen. Es schüttete nämlich wie aus Eimern. Da trat Schlagersängerin Saskia Leppin mit Regenschirm auf und der „Immer wieder sonntags“-Moderator klagte: „So einen Regen habe ich in 19 Jahren noch nicht gehabt. Das ist ja unfassbar. Ich komme mir vor, als würde ich in einem Aquarium heute moderieren.“

Ja, das Wetter kann selbst ein Stefan Mross nicht beeinflussen, und wohl auch die Häme bei Twitter nicht. „Ich steige heute erst beim Fernsehgarten ein. Immer wieder sonntags ertrage ich einfach nicht“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Da würde mir was einfallen, bei strömenden Regen mir sowas anzutun.“

Saskia Leppin musste im Regen singen. Foto: Screenshot ARD

Stefan Mross hingegen versuchte sich die Wasserschlacht schönzureden. „Wir genießen die Sonnenstrahlen hier in Rust, das ist ganz, ganz wunderbar. Aber da müssen wir durch. Ist ja nur Wasser. Hilft ja nix.“

Stefan Mross schießt gegen seine Fans

Ein paar Spitzen gegen die Zuschauer, die so schlau waren, sich einen überdachten Platz zu suchen, hatte Mross dann aber doch noch parat. „Ihr habt gut lachen da unterm Dach, ihr habt es trocken, ja ja. Die zahlen drei, vier Euro weniger und lachen heute alle hier unten aus“, rief er seinen Fans entgegen, die zusahen, wie der Moderator immer nasser wurde und seine Frisur immer mehr aus dem Leim ging.

Ein Anblick, der auch die Zuschauer verwunderte. „Warum hält er nicht einfach einen Schirm?“, fragt beispielsweise ein Zuschauer bei Twitter. Und ein anderer witzelt: „Regen. Das tut mir aber Leid. Nicht!“