„Immer wieder sonntags“: Plötzlich wird es für Stefan Mross ernst – DAS hat er noch nie getan

Am Samstagvormittag (15. Juni) startet die diesjährige Saison der ARD-Kultshow „Immer wieder sonntags“. Bereits seit zwei Jahrzehnten führt Stefan Mross durch die Musikshow und begeistert das Publikum mit seiner sympathischen Ausstrahlung. In diesem Sommer feiert die Sendung außerdem ihr dreißigjähriges Jubiläum.

Im Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust wird die Show aufgezeichnet. Obwohl zu Beginn die Sonne schien, mussten sich die Zuschauer bereits nach der ersten halben Stunde mit Regenschirmen ausstatten. Der guten Laune tut das Wetter jedoch keinen Abbruch. Doch für Stefan Mross hält die erste Folge der Staffel eine ganz besondere Herausforderung bereit…

Alles begann ganz friedlich. Stefan Mross begrüßte die Zuschauer von „Immer wieder sonntags“ und kündigte hochkarätige Gäste wie Beatrice Egli, Hansi Hinterseer und Eloy de Jong an. Doch dann führt der Moderator eine neue Kategorie für die diesjährige Saison ein. Denn der Fernsehstar hatte im Voraus Vereine dazu aufgerufen, sich bei ihm zu melden und ihn herauszufordern. Diese Aufforderung nahmen die „Sportkegelfreunde 93“ liebend gerne an.

In der ersten Folge der neuen Staffel muss der Moderator nun also gegen die Sportler antreten. Doch es handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Spiel. Die Vereinsmitglieder präsentieren riesige aufgepustete Kegel und einen überdimensional großen Ball, in dem sich ein Sitz mit Anschnallgut befindet. Mross muss sich in diesen Ball setzen, ein Sportler stößt ihn dann an und versucht so viele Kegel wie möglich mit ihm umzuwerfen.

+++ „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross mit emotionalem Appell – „Sie brauchen nur die Zeitung aufschlagen…“ +++

Der „Immer wieder sonntags“-Star wirkt nervös. Doch dann ist es schon soweit! Stefan Mross nimmt in dem Ball Platz und gibt noch zu bedenken: „Komm ja gar nicht rein mit der Lederhose!“ Nach anfänglichen Schwierigkeiten kann der Moderator angeschnallt werden. Mit voller Wucht wird der Ball angestoßen. Der Fernsehstar überschlägt sich in dem Bowlingball mehrmals und wirft dann mehrere Kegel um. Alle neun sind jedoch nicht gefallen, weshalb Mross sich nicht über den Titel als Ehrenmitglied bei den „Sportkegelfreunde 93“ freuen darf.

Dieses besondere Erlebnis während „Immer wieder sonntags“ wird Stefan Mross garantiert nicht vergessen. Auch die Zuschauer haben an der witzigen Showeinlage gefallen gefunden.