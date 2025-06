Unsicherheit um Kiwi im „Fernsehgarten“: ZDF meldet sich zu Wort

Fans der Musikshow „Fernsehgarten“ mussten am Sonntag (15. Juni) stark sein. Denn ausgerechnet zu ihrer Jubiläumsausgabe konnte Andrea „Kiwi“ Kiewel nicht im Mainzer Studio sein. Wegen der militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran ist der Himmel über Israel für zivile Flüge gesperrt. Die Moderatorin sitzt in ihrer Wahlheimat Tel Aviv fest.

Doch das ZDF sorgte schnell für Ersatz. Joachim Llambi und Lutz van der Horst sprangen spontan als Moderatorenduo ein und führten souverän durch die Show. Doch was wird am kommenden Sonntag (22. Juni) passieren? Wird Kiwi anreisen können und falls nicht, wer übernimmt die Moderation? Jetzt meldet sich der Sender zu Wort.

„Fernsehgarten“-Moderation bleibt ungewiss

Direkt zu Beginn des „Fernsehgartens“ berichten Joachim Llambi und Lutz van der Horst von ihrem Telefonat mit Kiwi am Morgen. Der Moderatorin geht es den Umständen entsprechend gut. Natürlich bedauere sie es sehr, dass sie zu ihrem Jubiläum nicht vor Ort sein und durch die Sendung führen kann. Das Moderationsduo fordert das Publikum zu einem riesigen Applaus auf, der Kiwi allein gewidmet sein soll.

Am kommenden Sonntag (22. Juni) wird der Sender die achte Ausgabe der Unterhaltungssendung in diesem Jahr ausstrahlen. Wird Kiwi für die Show wieder nach Deutschland reisen können? Oder muss erneut ein anderer Moderator für sie einspringen? Dieser Redaktion teilte das ZDF am Montag (16. Juni) mit: „Die Planung steht derzeit noch nicht fest. Wir melden uns zu gegebener Zeit mit den Infos zur nächsten Ausgabe.“ Selbst das „Fernsehgarten“-Team scheint bisher also keine Antworten auf diese Fragen parat zu haben.

+++ „Fernsehgarten“: Andrea Kiewel fällt aus – der Grund ist erschütternd +++

Fans des „Fernsehgartens“ fiel außerdem auf, dass auch der angekündigte Stargast Guido Maria Kretschmar der Sendung fernblieb. Stattdessen scheint sich der Designer am Strand entspannt zu haben. Der Sender begründet die Planänderung dieser Redaktion gegenüber wie folgt: „Guido Maria Kretschmer war als besonderer Jubiläumsgast vorgesehen. Ohne die Anwesenheit von Andrea Kiewel ließ sich der mit ihm geplante Programmpunkt leider nicht umsetzten.“

Fans der Show müssen also vorerst geduldig bleiben. Wie die kommende „Fernsehgarten“-Ausgabe aussehen wird, wird wohl erst im Laufe der Woche feststehen.