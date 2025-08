ARD-Zuschauer rechnen mit „Verstehen Sie Spaß?“ ab – „Fremdscham pur“

Am Samstagabend (2. August) wird in der ARD ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Die Kult-Show „Verstehen Sie Spaß?“ wird 45 Jahre alt. Zur Feier des Tages präsentiert Moderatorin Barbara Schöneberger eine Best-Of-Ausgabe der Sendung.

Gemeinsam mit Hazel Brugger sowie das Vater-Sohn-Gespann Max und Friedrich von Thun blickt sie auf die lustigsten Fälle der letzten Jahre. Doch nicht alle ARD-Zuschauer scheinen die Sondersendung von „Verstehen Sie Spaß?“ zu feiern.

ARD feiert Jubiläum von „Verstehen Sie Spaß?“

Seit rund 45 Jahren werden verschiedenen Menschen bei „Verstehen Sie Spaß?“ mit der versteckten Kamera auf den Arm genommen. Moderatorin Barbara Schöneberger feiert diesen Geburtstag mit ihren Co-Moderatoren und blickt auf die verschiedensten Fälle zurück.

Mit dabei ist unter anderem der Prank von Peter Maffay an seinen Musikkollegen Johannes Oerding, wo er ihn zu einem Freundschaftstattoo überreden wollte. Und auch der Fall von Thomas Gottschalk, in dem er Barbara Schöneberger an der Nase herumführt, findet Platz in der Show. Während sich einige Zuschauer köstlich amüsieren, ziehen andere ein eher kritischeres Fazit, wie ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt.

ARD-Zuschauer gehen auf die Barrikaden

Auf X äußern sich einige Zuschauer kritisch zu der Sendung mit Barbara Schöneberger. Die Kommentare sprechen für sich:

„Einfach nur noch Fremdschämen, egal was man im TV anmacht. Ich schalte daher so schnell es geht nach der „Tagesschau“ den Fernseher aus.“

„Meine Güte. Fremdscham pur. Das ist doch nicht lustig.“

„Was ist denn das? Wieder nur so ein ‚Best of‘? Wobei ‚Best‘ noch deutlich übertrieben ist. Der Fachkräftemangel schlägt auch schon in der Kreativabteilung der Programme durch.“

Sendung verpasst? Das Best Of von „Verstehen Sie Spaß?“ gibt es nach der TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.