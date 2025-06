„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel fällt aus – der Grund ist erschütternd

Die Befürchtungen der Fans des ZDF-„Fernsehgartens“ haben sich bestätigt. Moderationsikone Andrea Kiewel wird ihre eigene Jubiläumsshow verpassen.

Doch wer nimmt am Sonntag (15. Juni) beim ZDF-„Fernsehgarten“ ihren Platz ein?

Krieg verhindert Einsatz beim ZDF-„Fernsehgarten“

Bereits in den vergangenen Stunden häuften sich Meldungen über „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel, der in Israel festzusitzen scheint. Wegen der militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran ist der Himmel über Israel für zivile Flüge gesperrt. Die Moderatorin kann das Land vorerst nicht verlassen und wird am Sonntag keinesfalls auf der großen ZDF-Bühne stehen können.

Am Freitag (13. Juni) sagte eine Sendersprecherin noch: „Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum ‚Fernsehgarten‘ anreisen kann.“ Mittlerweile herrscht Gewissheit: Die Moderatorin wird die dieswöchige Ausgabe des „Fernsehgartens“ verpassen. Doch wer wird am 15. Juni durch die beliebte Wochenendsendung führen? Der Sender hat schnell Ersatz gefunden.

Moderations-Ersatz beim ZDF-„Fernsehgarten“

Fans müssen ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen und für die kommende Ausgabe mit Joachim Llambi und Lutz van der Horst als Moderationsduo Vorlieb nehmen. Ursprünglich waren die beiden Promis lediglich als Gäste der Show eingeplant, kurzerhand führen sie nun jedoch durch die Sendung.

Die Gästeliste für die neueste Ausgabe des „Fernsehgartens“ bleibt jedoch gleich. Fans dürfen sich unter anderem auf Marianne Rosenberg, Peter Schilling, René Casselly & Kathrin Menzinger, Eko Fresh, Johnny Logan und Guildo Horn freuen.