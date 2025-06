Stefan Mross: Deutliche Aussagen! „Jedes Jahr das Gleiche“

Am 15. Juni 2025 ist es endlich wieder so weit: Stefan Mross meldet sich pünktlich um 10.03 Uhr mit seiner beliebten Show „Immer wieder sonntags“ zurück in der ARD!

Die Kult-Sendung gehört seit nunmehr 30 Jahren fest zum festen Inventar des deutschen Fernsehprogramms und erfreut sich größter Beliebtheit. Seit über 20 Jahren ist Stefan Mross als Moderator dabei.

Im Gespräch mit „Schlager.de“ gab sich der 49-Jährige sehr offen und verriet Einblicke hinter die Kulissen. Dabei zeigte er sich auch körperlich leicht angeschlagen…

Am 15. Juni 2025 ist es nun also wieder so weit! Das langersehnte Warten der Fans hat ein Ende. Moderator Stefan Mross feiert mit „Immer wieder sonntags“ den Startschuss der neuen Staffel.

Er verspricht selbstverständlich jede Menge Musik, gute Laune und spannende Unterhaltung. Keine Geringeren als Hansi Hinterseer, Oli P., Peggy March und Ronja Forcher werden mit dabei sein und die Herzen der Musikfans höherschlagen lassen.

Kult-Moderator erlebt eine besondere Zeit

Von Mitte Juni bis Ende August heißt es wieder jeden Sonntagvormittag: Bühne frei für „Immer wieder sonntags“! Für Stefan Mross sind die Wochen der Live-Shows jedes Jahr aufs Neue eine Herzensangelegenheit – und das auch hinter den Kulissen.

Als das Team von Schlager.de eintrifft, zögert er keine Sekunde und gewährt direkt überraschende Einblicke hinter die Kulissen. Doch ganz fit wirkt der Entertainer nicht. „Jedes Jahr das Gleiche, aber was will man machen“, klagt er. Und fügt hinzu, dass ihn ein quälender Schnupfen und eine Allergie plagt.

Doch wenn er für die ARD-Show im Einsatz ist, ist er voll in seinem Element. Ganz offen und ehrlich gewährt er dem „Schlager.de“-Team Einblicke hinter die Kulissen. Was macht die „heiligen Hallen“ von „Immer wieder sonntags“ eigentlich aus? Im aktuellen Artikel und dem dazugehörigen Video von „Schlager.de“ erhältst du überraschende Informationen.