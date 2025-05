Stefan Mross verkündet Musik-Hammer – endlich passiert es

Kaum steht der Sommer vor der Tür, sorgt ein altbekanntes TV-Gesicht für neuen Wirbel – und zwar nicht etwa wegen „Immer wieder sonntags.“ Zwar kehrt Stefan Mross bald wieder auf die Bildschirme zurück und führt wie gewohnt durch die beliebte ARD-Sendung, doch bevor es so weit ist, überrascht der Entertainer seine Fans mit ganz anderen Tönen. Und die kommen, im wahrsten Sinne, nicht nur aus dem Fernsehen.

Was sich der 49-Jährige da pünktlich zum Herrentag einfallen lassen lässt, dürfte selbst eingefleischte Mross-Fans verblüffen.

Stefan Mross lässt die Bombe platzen

Wer bei Stefan Mross nur an Volksmusik und gute Laune am Sonntagvormittag denkt, sollte jetzt genau hinhören. Der Bayer, der als Teenager mit der Trompete Karriere machte, meldet sich musikalisch zurück. Schon im vergangenen Jahr hatte er neue Musik angekündigt, doch dann lief es alles andere als rund.

Die Plattenfirma zog sich zurück, das Management winkte ab. Ein Projekt, das fast im Sande verlaufen wäre – bis jetzt. Überraschend meldet sich Mross nun mit einem ganz eigenen Musikprojekt zurück.

Stefan Mross: Fans können jubeln

Auf Instagram verrät er: „Pünktlich zum Männertag bekommt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf meine neue Single.“ Und präsentiert gleich das passende Cover. Der Titel: „Ja mei Hallelujah – Heut rock ma olle z’samm.“ Ein Song, der den Startschuss für Mross‘ eigenes Musiklabel gibt: „Mross Music Germany.“

Doch damit nicht genug: Exklusiv durfte „Schlager.de“ schon in die neue Single reinhören. Was die Fans erwartet, könnt ihr >>>hier nachlesen. Klar ist: Mross will nicht nur Moderator sein, sondern wieder als Musiker durchstarten. Und das mit ganz eigener Handschrift.

Stefan Mross‘ TV-Comeback steht übrigens auch schon in den Startlöchern: Ab dem 15. Juni heißt es wieder „Immer wieder sonntags“ live aus dem Europa-Park. Zum Jubiläum, die Show wird dieses Jahr 30, gibt’s musikalischen Besuch von Hansi Hinterseer, Peggy March, Oli P., Ronja Forcher und Claudia Jung.