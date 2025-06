NRW-Zoo teilt eindeutige Szenen aus Gehege – es zeigt sich jetzt auch für Besucher

Der Tierpark Hamm in NRW ist für seine naturnahen Lebensräume und einige exotische Zoo-Bewohner bekannt. Diese können ab und an ein recht ungewöhnliches Verhalten an den Tag legen, das bei Besuchern für Fragezeichen sorgt.

So dürfte auch ein Video auf der Facebook-Seite des NRW-Zoos erst einmal Verwirrung stiften. Doch machen es sich die Tierpfleger wie selbstverständlich zur Aufgabe, für Aufklärung zu sorgen.

NRW-Zoo zeigt irre Szene aus Vogel-Gehege

Ein lautes Geklapper, ein großer Schnabel, der aus einem Schlitz im Baum hervorschaut – was ist da nur los? Was ist das für ein seltsames Verhalten, das dieser Vogel da an den Tag legt und was hat es damit auf sich? Das Facebook-Video wirft erst einmal einige Fragen auf, die es zu beantworten gilt.

Hierbei handelt es sich um einen Vogel mit dem ungewöhnlichen Namen „Von-der-Decken-Toko“, der zu den Nashornvögeln gehört. Und was du in dem Video beobachten kannst, ist sein typisches Brutverhalten. „Das Weibchen mauert sich zum Brüten in einer Baum- oder selten auch Felshöhle ein“, erklären die Pfleger. „Dazu verschließt es den Eingang der Höhle von innen mit Kot, Schlamm und Fruchtbrei. Es bleibt nur ein kleiner Spalt frei, durch den das Weibchen und später auch die Jungtiere vom Männchen mit Nahrung versorgt werden. Um die Höhle sauber zu halten, wird auch der Kot durch diese Öffnung nach draußen geschleudert.“

NRW-Zoo klärt auf

Die Von-der-Decken-Tokos brüten etwa 30 Tage über meist zwei bis vier Eiern. Nach etwa 21 bis 28 Tagen öffnet die Mutter die selbstgebaute Höhle wieder und verlässt sie. Danach verschließt sie sie wieder und beide Elternteile wechseln sich mit der Fütterung der Küken ab, die etwa nach weiteren 25 Tagen flügge werden.

„Auch unsere Von-der-Decken-Tokos unternehmen derzeit ihren ersten Brutversuch“, kommentieren die Pfleger das geteilte Video, in dem ein Weibchen aus dem Zoo in Hamm zu sehen ist. „Nun bleibt abzuwarten, ob Küken schlüpfen werden.“ Man darf also gespannt sein.