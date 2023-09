„Let’s Dance“-Star Luca Hänni feiert Traumhochzeit – „So viel geweint“

In der RTL-Show „Let’s Dance“ tanzen ein professioneller Tänzer und ein prominenter Kandidat vor den Augen eines Millionenpublikums. In den wöchentlichen Live-Shows werden dem Prominenten verschiedene Tanzstile beigebracht und die finalen Leistungen von der Jury rund um Joachim Llambi bewertet. Die Schützlinge und ihre Profitänzer verbringen in der Übungsphase quasi Tag und Nacht miteinander, auf dem Parkett kann es dann auch mal zu heißen Tanzeinlagen kommen.

Auch Luca Hänni, der Sieger der neunten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar„, nahm an der beliebten Prime-Time-Show teil. Zugeteilt wurde ihm Profitänzerin Christina Luft, gemeinsam belegten sie den dritten Platz. Doch nicht nur über das Siegertreppchen konnte sich der RTL-Star freuen, Christina und er kamen sich während der Dreharbeiten näher und verließen „Let’s Dance“ als Liebespaar.

„Let’s Dance“-Star Luca Hänni schwebt auf Wolke sieben

Eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht. Im Jahr 2022 folgte die Verlobung, die Begegnung im Rahmen von „Let’s Dance“ schien einer schicksalshaften Fügung zu gleichen. Vor gut einer Woche machte eine große Hochzeitsfeier das Glück des jungen Paares perfekt. Das Ehepaar Hänni teilte nun Eindrücke von der Traumhochzeit mit ihren jeweils 300.000 Instagram-Followern. Christina trägt ein weißes Spitzenkleid und Luca einen beigefarbenen Anzug, die Kulisse inmitten der Natur wirkt malerisch.

Zwischen Freudentränen und Schreien der Euphorie, ist die gesamte Bandbreite an Emotionen auf den Fotos der Hochzeit abgebildet. Das „Let’s Dance“-Paar scheint das große Liebesglück gefunden zu haben. Die Fotos beschriften die Hännis mit den Worten: „MRS. & MR. HÄNNI“ und ergänzen ein Herz-Emoji. Von nun an beginnt also das Leben als Ehepaar.

Die Fans sind begeistert

Auch die Fans des Paares, die die ungewöhnliche Liebesgeschichte mitverfolgten, sind hin und weg von den tollen Neuigkeiten. Unter dem Beitrag finden sich hunderte begeisterte Kommentare wieder. Und auch prominente Bekannte des Paares teilen ihre Freude über die Traumhochzeit mit. „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Großartig, ich freue mich sehr für euch und wünsche euch alles Glück der Welt“ und auch „GZSZ„-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi schreibt: „Was ein wunderschönes Paar! Wow! Herzlichen Glückwunsch ihr beiden. Von Herzen, nur das Beste für euch!“ Kollegin und Tänzerin Kathrin Menzinger war bei der Hochzeit dabei und konnte ihre Emotionen kaum zurückhalten: „Was für unfassbar schöne Bilder! Es war so eine unfassbar schöne Hochzeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe!“ Die Liebe des Paares scheint wirklich für jeden spürbar zu sein.

Was nun folgt, sind die Flitterwochen. Das Ehepaar Hänni hat sich dazu entschieden, diese besondere Zeit in Südafrika zu verbringen. Nach so einer emotionalen Traumhochzeit, tut den Turteltauben diese Auszeit sicherlich gut.