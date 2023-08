Daniela Katzenberger: „Let’s Dance“ und „Dschungelcamp“- Hammer? TV-Star spricht Klartext

Daniela Katzenberger gehört hierzulande zu den bekanntesten TV-Gesichtern. Nachdem sie den Durchbruch mit dem Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“ geschafft hat, folgten eigene Shows und zahlreiche Gastauftritte. Zuletzt trat die TV-Blondine bei Florian Silbereisens „Schlagerboom“ auf.

Durch ihren Bekanntheitsgrad ist Daniela Katzenberger natürlich sehr beliebt in Sachen TV-Anfragen. Auf Instagram äußert sich die Frau von Lucas Cordalis nun dazu, welche Sendungen bei ihr anklopfen und ob sie Interesse hat. Natürlich auf die typische Dani-Art, die ihre Fans an ihr lieben.

Daniela Katzenberger bald bei RTL-Shows zu sehen?

Schnell wird deutlich, dass Daniela Katzenberger mit einer ordentlichen Portion Ironie an die Sache rangeht. In ihrer Instagramstory reagiert sie auf eine Schlagzeile, in welcher ihre Teilnahme beim „Dschungelcamp“ angekündigt wird. Alles Quatsch, sagt der TV-Star. Denn die wiederkehrenden Anfragen von „Ich bin ein Star holt mich hier raus“, dem „Playboy“ und „Let’s Dance“ lassen die 36-Jährige kalt.

Daniela Katzenberger äußert sich wie folgt auf die Schlagzeile: „Jedes Jahr die gleichen Anfragen. Hab die Auswahl zwischen: Busch, Boogie-Woogie oder Busen. Könnte ja auch einfach nackt im Dschungelcamp Samba tanzen, dann hätte ich alle drei Sachen auf einmal abgefrühstückt!“

Daniela Katzenberger als Einzige noch nicht im Dschungel

So abwegig ist der Gedanke vom „Dschungelcamp“ eigentlich gar nicht. Denn Daniela Katzenberger ist die Einzige aus ihrer Familie, die noch nicht im australischen Busch war. Während ihre Schwester Jenny Frankhauser im Jahr 2018 die Sendung sogar gewonnen hatte, versuchte auch Mutter Iris Klein im Jahr 2013 ihr Glück. Dieses Jahr belegte ihr Mann Lucas Cordalis den dritten Platz.

Ob wir Daniela Katzenberger jemals auf dem Tanzparkett bei „Let’s Dance“ oder zwischen Spinnen und Schlange im „Dschungelcamp“ sehen werden, bleibt abzuwarten. Nach dieser deutlichen Ansage scheinen die Chancen jedoch eher schlecht.