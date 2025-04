Daniela Katzenberger kassiert Shitstorm – „Es ist unglaublich“

Eigentlich wollte TV-Star Daniela Katzenberger lediglich ein paar Schnappschüsse aus dem Monat April mit ihren Followern auf Instagram teilen. Die 38-Jährige hat sogar ausnahmsweise die Kommentarfunktion aktiviert, um sich mit ihren Fans auszutauschen. Doch was dann folgt, ist einfach nur scheußlich.

Daniela Katzenberger bekommt Hassnachrichten

Ein Kochvideo mit der ganzen Familie, ein Schnappschuss von Iris Klein und Tochter Sophia oder ein Clip vom Strand im Bikini: Daniela Katzenberger gibt ihren 2,2 Millionen Followern auf Instagram einen Einblick hinter die Kulissen.

Überraschenderweise hat sie sogar die Kommentarfunktion aktiviert (mittlerweile ist diese wieder deaktiviert). Das sollte sich wenig später allerdings als kein kluger Schachzug herausstellen. Denn kaum hat Daniela Katzenberger die Fotos hochgeladen, folgt ein Shitstorm. Der Grund hat ausgerechnet mit ihrer Tochter Sophia zu tun.

Daniela Katzenberger wehrt sich

Zahlreiche Nutzer echauffieren sich über das vierte Bild in der Kollektion auf Instagram. Dort präsentiert die Frau von Lucas Cordalis nämlich ihre frisch gemachten Nägel sowie die ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrer Tochter. Allesamt haben sie Gelnägel machen lassen – für den ein oder anderen ein absolutes No-Go.

„Wozu braucht ein Kind in dem Alter schon solche Nägel“, schreibt eine Dame beispielsweise. Ein Kommentar, den die Katze nicht unkommentiert ließ. „Brauchen tut man nichts, aber sie darf die zum Spaß draufkleben in den Ferien. Ich Rabenmutter erlaube es“, kontert die TV-Persönlichkeit.

Und auch zahlreiche Fans stärken ihr in den Kommentaren den Rücken. „Kaum kann man kommentieren, geht’s wieder los. Es ist unglaublich. Alle wollen akzeptiert und toleriert werden, wissen aber über alles und jeden was. Die Menschheit wird immer schlimmer. Daniela bleib wie du bist und mach alles so wie du es schon immer machst!“