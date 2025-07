„Undercover Boss“ in Notaufnahme – es geschah nach dem RTL-Dreh

Was als spannendes TV-Experiment begann, entwickelte sich für Alexander Tauer, den Deutschlandchef von „Domino’s“, zu einem gesundheitlichen Albtraum. Im Rahmen der RTL-Sendung „Undercover Boss“ schlüpfte er als ungelernter Mitarbeiter in verschiedene Rollen seines eigenen Unternehmens.

Doch Minusgrade, Stress und die harte körperliche Arbeit brachten Tauers Körper an seine Grenzen. Der Unternehmer musste diese extremen Erfahrungen schließlich mit einem Besuch in der Notaufnahme bezahlen.

RTL zeigt echte Arbeitsbedingungen

Im Januar 2025 begann Alexander Tauers Undercover-Einsatz für RTL. Verkleidet und unerkannt arbeitete der Manager in mehreren Filialen, darunter in Dresden und Itzehoe. „Anfangs konnte ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert – dass mich niemand erkennt,“ so Tauer in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Das Ziel der Show ist es, dass Geschäftsführer die Herausforderungen ihrer Mitarbeiter besser verstehen. Tauer entdeckte dabei einige Schwächen, besonders Sicherheitsrisiken bei den Fahrrädern.

Die körperliche Belastung als Pizzalieferant zehrte ganz besonders an Tauers Kräften. „Nach ein paar Lieferungen war ich völlig platt. Ich bekam kaum noch Luft, das Herz raste und schmerzte – und irgendwann ging einfach nichts mehr,“ erinnert sich Tauer. Die Minusgrade erschwerten die Bedingungen zusätzlich, und die Symptome brachten ihn schließlich dazu, medizinische Hilfe aufzusuchen.

RTL-Dreh endet in Notaufnahme

Nach Abschluss der Dreharbeiten suchte Tauer einen Arzt auf. Beim EKG verhielt sich die Ärztin auffällig: „Sie sah mich ernst an und sagte: ‚Herr Tauer, steigen Sie bitte jetzt ganz langsam vom Fahrrad.’“ Besorgniserregende Werte führten zu einer Einweisung in die Notaufnahme. Stundenlang lag Tauer an Geräten, ohne zu wissen, ob er einen Herzinfarkt hatte. „Mein Vater starb vor zwei Jahren an Herzversagen – all das kam hoch,“ so der Familienvater.

Glücklicherweise stellte sich heraus, dass Tauer „nur“ an einer seltenen Herz-Anomalie leidet, die fälschlicherweise einen Herzinfarkt im EKG anzeigt. „Ich muss meinen Lebensstil ändern: stressiger Job, ständig unterwegs, wenig Schlaf, kaum Sport, ungesundes Essen,“ erklärt er. Die Vorfälle haben ihn dazu gebracht, mehr auf seine Gesundheit zu achten.

Tauers Erfahrung bei RTL hat nicht nur sein Leben verändert, sondern ihm neue Einblicke in die Herausforderungen seiner Mitarbeiter gegeben. Trotz des Schreckens möchte er seine TV-Premiere feiern. Mit einem kleinen Public-Viewing will er den Staffelstart mit seiner Belegschaft zelebrieren.

