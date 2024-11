Daniela Katzenberger mit emotionaler Beichte – „Die Angst ist ganz groß“

Die wohl bekannteste Blondine Deutschlands hat ihrem inneren Schweinehund in diesem Jahr den Kampf angesagt. Daniela Katzenberger hat bewiesen, was man mit Sport und gesunder Ernährung alles erreichen kann. Ihr Pfunde schmolzen wochen- und monatelang einfach so dahin.

Auf ihre aktuelle Form ist Daniela Katzenberger auch mächtig stolz. Sie präsentierte ihren durchtrainierten Body sogar neulich beim „Miss Universe“-Wettkampf in Las Vegas! Doch nun folgt die wirklich schwere Phase für die Frau von Lucas Cordalis – und die macht ihr Angst.

Daniela Katzenberger will weitermachen

So langsam hat sich Daniela Katzenberger an ihren neuen Look gewöhnt. Nun heißt es: Weitertrainieren! „Ich will auf jeden Fall genauso weitermachen, dreimal die Woche, solange es meine Zeit zulässt, weil es ist ja nicht nur dieses geil aussehen, sondern auch dieses geil fühlen. Das ist für mich wichtig“, erklärt sie in einem Interview mit „Promipool“.

Doch je mehr man trainiert, desto kritischer beäugt man den eigenen Körper auch. Das empfindet die TV-Bekanntheit ebenfalls so und erzählt: „Ich habe jetzt zwei Wochen nichts gemacht und merke jetzt schon, dass sich mein Selbstbild so ein bisschen verändert. Also ich gucke jetzt in den Spiegel und denke: ‚Ich hab voll die Wampe gekriegt.'“

Daniela Katzenberger wird deutlich

Die 38-Jährige möchte also weiter an ihrer Figur arbeiten, um sich wohl zu fühlen. Denn eins ist sicher: Ihre verlorenen Kilos möchte sie auf keinen Fall mehr zurück. „Die Angst ist ganz groß, dass man wieder zurückfällt von da, wo man hergekommen ist. Ich habe oft vergessen, wie ich mal aussah, und sehe es dann erst wieder, wenn ich Fotos von vor zwei Jahren sehe, und denke: „Oh Gott oh Gott, bloß wieder ins Fitnessstudio, dass das nicht wieder passiert!'“, so die Katze.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wie in nächster Zeit alles passieren wird, sehen die Zuschauer mit Sicherheit in ihrer Vox-Sendung. Und auch via Instagram hält Daniela Katzenberger ihre treuen Fans stets auf dem Laufenden.