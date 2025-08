Judith Rakers: Wilde Party mit „Tagesschau“-Kollegen – „Er war der letzte Gast“

Judith Rakers, bekannt als ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin, hat kürzlich ihre neue Heimat auf Rügen eingeweiht. Nach ihrem Umzug von Hamburg auf die Insel feierte die 49-Jährige eine ausgelassene Einweihungsparty, die von Musik und guter Laune geprägt war.

Im Podcast „Was war los gewesen?“ sprach sie mit Ariana Baborie über die Feier und erinnerte sich an vergangene Partys, darunter eine legendäre Nacht mit Jan Hofer.

Judith Rakers auf Rügen: Zwei Tage Party

Judith Rakers berichtet der „Bunte“ zufolge im Podcast mit heiserer Stimme von ihrer zweitägigen Feier auf Rügen. „Ich bin immer noch ein bisschen geschädigt, weil ich zwei Tage gefeiert habe,“ gesteht sie. Während die Party von Musik der 80er und 90er geprägt war, zog sich Ariana Baborie früher mit ihrer Familie zurück. Rakers hingegen hielt die Stimmung hoch, tanzte und sang ausgiebig weiter. „Das geht ja noch, früher haben wir bis um 5 oder 6 gefeiert,“ bemerkt sie und erinnert sich an längere Partynächte.

Ein besonderes Highlight in ihrem Gedächtnis ist eine frühere Feier in Hamburg, bei der Jan Hofer zu Gast war. „Ich erinnere mich an eine Einweihungsparty, da war Jan Hofer zu Gast. Um 7:20 Uhr war er der letzte Gast und hat immer noch Geschichten erzählt,“ erzählt Judith Rakers. Lachend bestätigt sie, dass Hofer tatsächlich in ihrer Küche saß, bis sie die Party beendete: „So Chef, jetzt ist Schluss hier!“ Mit Bewunderung fügt sie hinzu: „Der ist nicht totzukriegen!“

Wilde Party in Hamburg

Die besagte Party in Hamburg hatte das Motto „Legenden“, bei dem sich die Gäste verkleideten. Jan Hofer entschied sich humorvoll, als er selbst aufzutreten. „Das fand ich auch so lustig,“ erzählt Rakers. Sie selbst verkleidete sich als Amy Winehouse. Im Gegensatz dazu verzichtete ihre Einweihungsfeier auf Rügen auf ein Motto, bot jedoch trotzdem viel Unterhaltung. Ob Hofer auch auf dieser Party dabei war, bleibt offen.

Judith Rakers zeigt in ihren Erzählungen, dass sie Momente mit Gästen und Erinnerungen an frühere Feiern schätzt. Die ausgelassene Stimmung und ihr Gespür für Gemeinschaft machen sie zu einer Gastgeberin, die einerseits neue Kapitel beginnt und andererseits ihren Wurzeln treu bleibt. Ob auf Rügen oder in Hamburg – ihre Partys sind unvergesslich und spiegeln ihre Lebensfreude wider.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.