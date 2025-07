ARD-Star hat Leben um 180 Grad gedreht – DIESEN Traum konnte er sich nicht erfüllen

ARD-Bekanntheit Judith Rakers hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Wandel vollzogen: Weg vom Nachrichtenstudio, hin zum Landleben. Die frühere „Tagesschau“-Sprecherin lebt heute mit Pferd, Hühnern und Kater Jack auf der Ostseeinsel Rügen – und findet dort genau das, was sie lange suchte: Ruhe, Erdung und Erfüllung. Im Interview mit der „Welt am Sonntag“ gibt sie nun einen selten persönlichen Einblick in ihr Leben – und spricht dabei auch über Themen, die viele Menschen berühren.

Denn obwohl sie keine eigenen Kinder hat, fühlt sich Rakers keineswegs unvollständig. Vielmehr scheint sie ihren Platz im Leben gefunden zu haben – auch durch ihre Kinderbuchreihe „Judiths kleine Farm“, deren dritter Teil bereits fertig geschrieben ist. „Jedes Wort in meinen Büchern kommt von mir, ebenso wie die Ideen für die Inhalte“, betont sie. Doch hinter der Liebe zu Tieren und Natur steckt mehr – persönliche Geschichten, Kindheitserinnerungen und ein unerfüllter Wunsch, den sie mit erstaunlicher Gelassenheit betrachtet.

Keine eigenen Kinder für ARD-Star – aber viele kleine Fans

„Als Kind war ich eine Leserratte, mein Vater aber hatte selten Zeit, mir etwas vorzulesen“, erzählt ARD-Star Judith Rakers in einem Interview mit der „Welt am Sonntag„. „Deshalb wollte ich das später anders machen, dachte immer, wenn ich eigene Kinder habe, werde ich mit denen ganz viel lesen.“ Heute sagt sie offen: „Leider habe ich keine eigenen Kinder, aber ich kann Bücher schreiben und lese für andere Kinder, von denen mir viele sehr liebevolle Briefe schreiben.“

Auf die Frage, ob es sie nicht traurig mache, antwortet sie ehrlich: „Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich das tun könnte, aber es hat halt nicht sein sollen.“ Trotzdem überwiegt bei der Journalistin und Podcasterin die Dankbarkeit. „Ich bin sehr optimistisch und versuche, immer das Positive zu sehen.“

Judith Rakers ist angekommen auf ihrer kleinen Farm

Das Leben auf dem Land gibt ihr dabei offensichtlich viel zurück. Ihre fast 390.000 Instagram-Fans nimmt sie regelmäßig mit in ihren Alltag auf der Farm, wo sie sich selbst versorgt und der Natur ganz nah ist. „Ich lebe jetzt so, wie es wahrscheinlich für mich vorgesehen war. Ich bin sehr bei mir, in meiner Mitte, bin nicht mehr auf der Suche“, beschreibt die ARD-Bekanntheit ihren aktuellen Zustand.

Was ihr wirklich wichtig ist, weiß sie heute ganz genau – und das, was sie nicht mehr möchte, ebenso. Trotzdem lässt sie sich die Möglichkeit offen, dass das Leben noch Überraschungen bereithält: „Ich bin erfüllt. Ob das endgültig ist, wird sich zeigen.“ Mit Ruhe, Klarheit und einer spürbaren inneren Zufriedenheit geht Judith Rakers ihren eigenen Weg – ohne Lärm, aber mit Wirkung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.