ARD-Star beginnt neuen Lebensabschnitt – „Zweite Heimat“

Judith Rakers lebt längst nicht mehr nur im Rampenlicht – sie zieht ihre Kreise nun in freier Natur. Die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin hat sich diesen Sommer entschieden, auf der Ostseeinsel Rügen ganz neu anzufangen. Die ersten Zeilen ihres Interviews bei „Gala“ lassen erahnen: Es geht um ein Leben im Einklang mit Erde, Tiere und Alltag – und gleichzeitig um den Mut, einen vertrauten Lebensmittelpunkt hinter sich zu lassen.

Doch worin genau besteht dieser Neubeginn? Welche Veränderungen erwarten sie – und warum ist gerade Rügen der passende Ort dafür? Judith Rakers spricht darüber, ohne zu viel zu verraten – aber verspricht ein ganz neues Kapitel.

Sehnsuchtsort Rügen wird zum Zuhause der ARD-Bekanntheit

ARD-Bekanntheit Judith Rakers verrät gegenüber „Gala„: „Rügen ist seit vielen Jahren meine Lieblingsinsel. Seit ich sie 2010 für mich entdeckt habe, war ich mindestens zweimal im Jahr dort im Urlaub. Mittlerweile habe ich auf Rügen viele Freunde, es fühlt sich wie eine zweite Heimat an.“ Die 49‑Jährige fährt fort: „Sie liegt ganz nahe am Meer, ich brauche nur zehn Minuten zu Fuß zum Strand.“

In Hamburg behält sie eine Immobilie – zurzeit bleibt sie in der Familie:

„Mein Haus in Hamburg behalte ich allerdings, ich möchte es nicht verkaufen, vielleicht irgendwann vermieten. Aber zunächst bleibt es in der Familie.“

Kleine Farm, große Herzensprojekte

Auf ihrer „kleinen Farm“ zieht sie ihr großes Tier-Ensemble mit um: „All meine Tiere kommen mit! Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo ohne sie zu leben. Insgesamt sind’s 14 – zwei Katzen, zwei Pferde, zehn Hühner.“

Über den Neubeginn erzählt Judith Rakers: „Zunächst habe ich nach einem alten Bauernhof zum Umbauen gesucht, aber leider nichts gefunden. Am Ende ist es ein großes Grundstück geworden … Dort baue ich nun komplett neu.“

Judith Rakers findet auf Rügen ein neues Gleichgewicht. Sie setzt bewusst auf Alltag zwischen Stall, Hühnern und Bibliothek, genießt Spaziergänge am Meer und genießt jede Minute bewusst. Ihr Traum wird wahr – und zugleich bleibt das Haus in Hamburg ein Rückzugsort. Der ARD-Star zeigt: Wer den Mut hat, Altes loszulassen, öffnet sich Türen zu ganz neuen Lebensinhalten. Rügen ist für sie mehr als eine Wohnort-Verlagerung – es ist ein Lebensgefühl mit Freiheit, Selbstbestimmtheit und echten Werten.